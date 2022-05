Beütött a koronavírus, Valter Attiláék elszámolták magukat + videó

Két kőkemény, egy öt- és egy négycsillagos nehézségű hegyi szakasz után, a pénteki négy- és a szombati ötcsillagos előtt ma igazán jól jött volna egy pihenőnap a Giro d’Italia mezőnyének. S a 18. szakaszon, a Borgo Valsugana és Treviso közötti 156 kilométeres penzummal tulajdonképpen azt kaptak, mert ez egycsillagos, alapvetően sík etap volt, az utolsó negyven kilométeren teljesen az, mondhatni asztallap simaságú. Igaz, előtte azért fel kellett kapaszkodni a Muro di Ca’ del Poggióra, ami csak 242 méterrel van a tengerszint felett, de ide 1,1 kilométeren 12,6 százalékos, egy rövid szakaszon 19 százalékos meredekségű kaptató vezet.

A 17. szakasz után az összetett negyedik helyen álló portugál Joao Almeidának (UAE Team Emirates), aki 1:54 perccel volt lemaradva az éllovas ecuadori Richard Carapaztól (INEOS Grenadiers), ezzel a fallal már nem kellett szembenéznie, mert el sem rajtolhatott; a reggeli koronavírustesztje ugyanis pozitív lett, így az egyik nagy esélyes négy nappal a vége előtt kiszállt a Giro mezőnyéből. Az UAE nagy szerencséje, hogy a csapat többi versenyzője negatív mintát szolgáltatott.

Még a szerdai 17. szakaszon Valter Attila (Groupma–FDJ) a nap nagy részét szökésben töltve beállította az idei legjobb szakaszeredményét a Girón, tizenötödik lett (miként korábban a 7. szakaszon), és az összetett 42. helyéről értékelhetett az Eurosportnak:

– Az előző hetek után úgy érzem, ebből most kihoztam a maximumot – mondta a szakaszról. – Elég kemény eddig ez a három hét, viszonylag gyorsan változott elég nagyot mezőny. Kicsit olyan a helyzet, mint a 2020-as Girón, amikor a korona miatt attól féltünk, hogy bármikor lefújhatják, így mindennap menni kellett. Az Etna óta eléggé bekeményítettünk, és nem lassulunk egyik nap sem. Furcsa nekem ez a Giro, annak ellenére, hogy nem most vagyok életem formájában. De alakulnak a dolgok így a végére, és ennek nagyon örülök.

A Groupma–FDJ számára a csütörtöki szakasz nagyon fontos volt, hiszen a csapat sztársprintere, Arnaud Demare már három sprintbefutót megnyert (5., 6. és 13. szakasz), az 5. szakasz óta vezet a pontversenyben, vagyis ő teker a ciklámen színű trikóban. A francia bringás a 2020-as Girón már megnyerte a pontversenyt, akkor négy szakaszt húzott be, s nem kérdés, hogy most is hazaviszi a ciklámen trikót – ehhez már csak be kell fejeznie a vasárnapig tartó háromhetes olasz körversenyt. A sprinterek versenyében a mai szakasz előtt 238 ponttal állt az élen, megelőzve a 121 pontos brit Mark Cavendisht (Quick-Step Alpha Vinyl Team) és a 117 pontos kolumbiai Fernando Gaviriát (UAE Team Emirates).

A mai szakaszon, amelyen 152 versenyző rajtolt el, kilenc kilométer után összejött egy négyfős szökevénycsoport, a dán Magnus Cort (EF Education–EasyPost), a belga Dries De Bondt (Alpecin–Fenix), valamint két olasz, Edoardo Affini (Jumbo–Visma) és Davide Gabburo (Bardiani–CSF-Faizane) lépett meg, s a Muro di Ca’ del Poggio előtt két és fél perc volt az előnyük. Az emelkedőn hatalmas tömeg gyűlt össze, és jó volt látni, hogy a fő mezőny elején ott tekert Valter Attila is, aki ezen a napon Demare-ért dolgozott.

A sprinterek csapatainak igyekezni is kellett, mert a szökevények nagy tempót diktáltak, 15 kilométerrel a vége előtt 1:19 perc volt az előnyük. Mögöttük a mezőny két részre szakadt, ebben közrejátszott az oldalszél is, és a szakadás mögött jött bő egy perccel lemaradva a korábbi rózsaszín trikós, 24 éves spanyol Juan Pedro López (Trek–Segafredo) is, aki Almeidától „megörökölte” a legjobb 25 éven aluli versenyzőt megillető fehér trikót; a szakasz előtt a kilencedik helyen állt az összetettben.

Izgalmas lett a vége, a mezőny pedig nem tudta utolérni a tökéletesen összedolgozó szökevényeket, a sprinterek csapatai, így Valter Attiláék is elszámolták magukat. A négyes fogat sprintelt a szakaszgyőzelemért, s ebből Dries De Bondt jött ki a legjobban, ő nyerte meg az etapot.

A fő mezőny tizennégy másodperccel később vágódott be a célba, s Demare-nak be kellett érnie a hatodik hellyel. Az összetettben Carapaz maradt az első helyen, továbbra is nála van a rózsaszín trikó. López is megtarthatta a fehéret, maradt a kilencedik helyen, s ugyan Almeida kiesett előle, most az olasz Domenico Pozzovivo (Intermarché–Wanty-Gobert Matériaux) megelőzte.

A három magyar kerekes közül Valter Attila 2:57, Fetter Erik 4:57, Peák Barnabás pedig 7:31 perces hátránnyal ért célba. Összetettben továbbra is Valter áll a legjobban, több mint kétórás hátránnyal a 41. helyről várja a folytatást.

Giro d’Italia, 18. szakasz, Borgo Valsugana-Treviso, 152 km:

1. Dries de Bondt (belga, Alpecin–Fenix) 3:21:21 óra

2. Edoardo Affini (olasz, Jumbo–Visma) azonos idővel

3. Magnus Cort Nielsen (dán, EF Education–EasyPost) a. i.

...94. Valter Attila (Groupama–FDJ) 2:57 perc hátrány

...128. Fetter Erik (EOLO–Kometa) 4:57 p h.

...137. Peák Barnabás (Intermarché–Wanty-Gobert Matériaux) 7:31 p h.

Az összetett élcsoportja:

1. Richard Carapaz (ecuadori, INEOS Grenadiers) 76:41:15 óra

2. Jai Hindley (ausztrál, BORA–hansgrohe) 3 másodperc hátrány

3. Mikel Landa (spanyol, Bahrain Victorious) 1:05 p h.

...41. Valter 2:04:19 óra h.

...81. Fetter 3:17:06 ó h.

...114. Peák 4:20:53 ó h.

Pénteken a Marano Lagunare és Santuario di Castelmonte közötti 177 kilométer és hegyi befutó vár mezőnyre. A 3445,6 kilométer össztávú viadal – amelynek első három szakaszát Magyarországon rendezté – vasárnap a veronai időfutammal fejeződik be.

Borítókép: Tömegjelenet a Giro d’Italia mai szakaszáról (Forrás: Twitter/Giro d’Italia)