Magyar–szlovák együttműködésben épül futballakadémia Kassán

Csütörtökön az FC Kosice stadionjában tartott sajtótájékoztatón jelentették be, hogy sikerült megvásárolni azt a 8,2 hektáros földterületet Kassa Tóváros részében, ahová a Kassai Labdarúgó Akadémia épül a magyar tulajdonú Slovak Sport Development s.r.o. finanszírozásában és beruházásában, a magyar kormány támogatásával.

– Örömmel jelentem be, hogy ugyan hosszú folyamatot követően, de sikerült megvásárolni azt a területet, ahová két éven belül felépítjük a Kassai Labdarúgó Akadémiát – jelentette be Sántha Gergely, az FC Kosice felügyelőbizottságának elnöke. – Terveink szerint hat nagy pályán fejlődhetnek majd az FC Kosice utánpótláskorú labdarúgói. A pályákhoz természetesen modern kiszolgálóegységek is tartoznak majd. A látványterveket ma bemutattuk, a végleges tervek is nemsokára elkészülnek. Terveink szerint az építkezés 2023 első negyedévében elindul, és ha minden jól halad, 2024 második negyedévében át is adhatjuk a legmagasabb színvonalú, korszerű, új kassai futballbázist.

A sajtótájékoztatón felszólalt Dusan Trnka, az FC Kosice elnöke is: – A labdarúgó-akadémia építésének megkezdése fantasztikus hír nemcsak a klubunk, az FC Kosice számára, hanem a futballt szerető kelet-szlovákiaiak számára is. A komplett infrastruktúra felépítésével joggal kerülünk majd be az ifjúsági labdarúgás élvonalába Szlovákiában. Ma elkezdhetjük élni azt az álmunkat, amely négy évvel ezelőtt, a klub alapításakor született: európai színvonalú akadémia felépítése, amely a legmagasabb szintű képzést kínálja a fiataloknak, akik majd klubunkat és városunkat képviselik. Őszinte hálával tartozunk magyar partnereinknek, akik nélkül ezek a célok csak beteljesületlen álmok maradnának – fogalmazott Dusan Trnka.

Jaroslav Polacek főpolgármester arról beszélt, örömmel tölti el, hogy az FC Kosicénél tevékenykedő magyar befektetőknek köszönhetően a keleti nagyváros ilyen módon is gyarapszik: – Az új sportkomplexumnak a klub futballreménységeinek százai örülnek majd. Kassán mindig kiváló volt a fiatal labdarúgók nevelése, ha ehhez most hozzáadódnak a szlovákiai viszonyokhoz képest csodás feltételek és edzőpályák, akkor nagyszerű jövő vár a klubra – szögezte le a városvezető.

Hetey Ágota, Magyarország kassai főkonzulja a magyar–szlovák kapcsolatokról beszélt: – Óriási lépés ez a szlovákiai futballnak és a magyar–szlovák kapcsolatoknak is, és mindig örömteli számomra, mikor Magyarország és Szlovákia között bármiféle együttműködés valósul meg. A magyar kormány elkötelezett azt illetően, hogy Közép-Európa országai csak együtt tudnak választ adni a mai kor kihívásaira. A kormányok, a diplomaták és a politikusok csak a megfelelő politikai hátteret tudják nyújtani, a munka dandárját a magántőke és a társadalmi kapcsolatok végzik és valósítják meg. Kassa kiváló helyszín ehhez a befektetéshez, ahol örömmel várják a magyar befektetőket, s hogy ez a befektetés a sport felé irányul, ez ismét a jövőbe és az utánpótlás fontosságába vetett hitet erősíti meg – mondta Hetey Ágota.

Borítókép: Látványosak a tervek (Forrás: Facebook/FC Kosice)