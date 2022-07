Bezárták a kordon mellé, ezen mehetett el a magyar Eb-érem

Fetter Erik a 22 kilométeres időfutamon hozzávetőleg egy percet állással és szereléssel töltött, ahelyett hogy ment volna mezőnnyel… Ez nem ideális, amikor a másodpercekért megy a harc, sajnos el is úszott a jó eredmény lehetősége; itt csak a 27. hely jött össze 2:15 perc hátránnyal – versenyzőnk hiába érezte magát erősnek. Az ereje és a lelkesedése azonban nem hagyta el, s vasárnap ezután jött a 147,3 kilométeres mezőnyverseny. Ebben – akárcsak 2021-ben – a negyedik helyet szerezte meg. Most 104-en értek be a célba, több mint harmincan feladták a versenyt.

– Az eleje szokásosan alakult, elment egy párfős, viszonylag gyengének mondható szökés, utána a nagyobb nemzetek kezdték el kontrollálni a versenyt, és szép lassan ledolgozni a hátrányt, hogy utolérjük a szökést. Nekem a verseny első felében akadt jó pár technikai problémám, volt kerékcserém, biciklicserém. Kalandos volt, de szerencsére mindent meg tudtunk oldani. Az első felében egyébként is inkább csak bujkáltam, szóval nem mutattam magam, hogy ne számoljanak velem – számolt be versenyzőnk a történésekről az EOLO–Kometát képviselő Próbakő Kommunikációnak.

A technikai akadályokon már túljutva érezte, hogy ez a körpálya nem nagyon nehéz, és rengetegen bírják majd a tempót a végéig, ha így haladnak tovább.

– Éppen ezért az volt a tervem, amit Dér Zsolt, szövetségi kapitánnyal a versenyt megelőzően kitaláltunk, hogy három vagy két körrel a verseny vége előtt a leghosszabb emelkedőn támadok és csinálok egy úgymond szelekciót, hogy elkezdjem nehézzé tenni a versenyt, és minél kevesebben maradjunk elől, mert az a végén nekem annál jobb lehet – árulta el Fetter Erik.

Aki végül ezt a támadást két körrel a vége előtt indította el a hosszú emelkedő lábánál. Bevallása szerint is egészen jól sikerült, hiszen emiatt alakult ki az a szökés, amivel haza is értek.

– Pár percig engem nem ért utol senki, hanem én értem utol a német versenyzőt (Felix Engelhardt – a szerk.), aki egy előző szökésből elől maradt, ő be tudott állni mögém, és jött velem. Az emelkedő tetején ért fel az olasz (Davide De Pretto – a szerk.) és cseh versenyző (Mathias Vacek – a szerk.), szóval körülbelül harmincöt kilométerrel a vége előtt lettünk négyen, és így összedolgozva mentünk a célig.

Fetter Erik elmondta, sajnálta, hogy a pálya nem volt elég nehéz ahhoz, hogy egyedül próbálkozzon támadással, amivel a célig el tudna menni, mert rengeteg volt a sík és gyors szakasz, és ha még egy emelkedőn le is tudta volna a többieket szakítani, akkor hárman összedolgozva biztosan utolérik.

– A végére, a sprintre vártam, mert szinte száz százalékra vettem, hogy a végén négyen fogunk sprintelni, nem volt másra lehetőség. A német és a cseh nagyon jól sprinteltek, ellenük nem volt esélyem. Úgy éreztem, hogy az olasz versenyző ellen odaérhetek a harmadik helyre, de ő a bal oldalon bezárt engem a kordonok felé, úgyhogy nem volt helyem kisprintelni mellőle, így maradt a negyedik hely – kommentálta a történteket Fetter Erik. Az EOLO–Kometa versenyzője a dobogóról lemaradt, de nem boldogtalan.

Az Eb után az EOLO–Kometa versenyzője háromhetes magaslati edzőtáborba megy, augusztustól viszont újra versenyeken láthatjuk.

Borítókép: Fetter Erik akárcsak tavaly, idén is negyedik lett az U23-as Eb-n (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)