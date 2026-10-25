Egyetlen helyen múlt, de nem avattak Forma–1-es világbajnokot Austinban
A 2026. évi Forma–1-es Amerikai Nagydíj vasárnapi, austini futamát Andrea Kimi Antonelli nyerte, a Mercedes húszéves olasz versenyzője ugyanakkor matematikailag még nem biztosította be a világbajnoki címét. Antonelli mellett Charles Leclerc (Ferrari) és Max Verstappen (Red Bull) állhatott dobogóra.
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