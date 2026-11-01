Antonelli maratoni futamon, zokogva lett világbajnok, Verstappennel és Hamiltonnal ünnepelhet

Újabb megszakítás után Verstappen-győzelem
Bő félórás szünet után egy 25 körös miniverseny maradt a végére, mindenki friss lágy gumikat használhatott. Leclerc kapta el a legrosszabbul a startot, Hamilton és Antonelli is megelőzte őt. A monacóit Norris is üldözte, amikor Arvid Lindblad (Racing Bulls) balesete miatt újabb biztonsági autós fázis következett – a britet Oscar Piastri (McLaren) ütötte ki a pályáról, az ausztrál esetleges büntetését utólag vizsgálják.
Kilenc körrel a vége előtt jött a folytatás, az első hat helyen viszont már nem történt változás. Verstappen idén harmadszor, Mexikóban hatodszor, míg pályafutása során összességében 74. alkalommal győzött – ezúttal Hamilton és Antonelli előtt. A húszéves olasz pilóta zokogva hallgatta a rádióban szülei és csapata gratulációját a vb-címhez.
A Mexikóvárosi Nagydíj futamának pontszerzői:
- Max Verstappen (holland, Red Bull)
- Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
- Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
- Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
- Lando Norris (brit, McLaren)
- George Russell (brit, Mercedes)
- Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)*
- Franco Colapinto (argentin, Alpine)
- Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
- Pierre Gasly (francia, Alpine)
*: utólag vizsgálják a Lindblad elleni incidensért
Kimi Antonelli a Forma–1 új világbajnoka
Antonelli minden idők legfiatalabb világbajnoka lett négy versenyhétvégével az évad tervezett vége előtt. Az egyéni vb-pontverseny élén az olasz pilóta 380, Verstappen 261, Hamilton 259, Russell 250, Leclerc 245, míg Norris 221 ponttal áll. A konstruktőrök között a 630 pontos Mercedes vezet a 504 egységgel rendelkező Ferrari, valamint a 380 pontos Red Bull előtt.
Az idény november 6. és 8. között a Sao Pauló-i Nagydíjjal folytatódik.