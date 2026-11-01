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Antonelli maratoni futamon, zokogva lett világbajnok, Verstappennel és Hamiltonnal ünnepelhet

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A 2026. évi Forma–1-es Mexikóvárosi Nagydíj vasárnapi futamát Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte. Andrea Kimi Antonelli a harmadik helyével bebiztosította a világbajnoki címét, a Mercedes húszéves olasz pilótája lett minden idők legfiatalabb vb-győztese. Másodikként Lewis Hamilton (Ferrari) végzett, így az új világbajnok két rutinos legendával ünnepelhetett a dobogón.

Wiszt Péter
2026. 11. 01. 23:25
Antonelli maratoni futamon, zokogva lett világbajnok, Verstappennel és Hamiltonnal ünnepelhet
Andrea Kimi Antonelli lett 2026 Forma–1-es világbajnoka Fotó: NurPhoto via AFP/Stephanie Tacy

Újabb megszakítás után Verstappen-győzelem

Bő félórás szünet után egy 25 körös miniverseny maradt a végére, mindenki friss lágy gumikat használhatott. Leclerc kapta el a legrosszabbul a startot, Hamilton és Antonelli is megelőzte őt. A monacóit Norris is üldözte, amikor Arvid Lindblad (Racing Bulls) balesete miatt újabb biztonsági autós fázis következett – a britet Oscar Piastri (McLaren) ütötte ki a pályáról, az ausztrál esetleges büntetését utólag vizsgálják.

Kilenc körrel a vége előtt jött a folytatás, az első hat helyen viszont már nem történt változás. Verstappen idén harmadszor, Mexikóban hatodszor, míg pályafutása során összességében 74. alkalommal győzött – ezúttal Hamilton és Antonelli előtt. A húszéves olasz pilóta zokogva hallgatta a rádióban szülei és csapata gratulációját a vb-címhez.

A Mexikóvárosi Nagydíj futamának pontszerzői:

  1. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  2. Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  3. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  5. Lando Norris (brit, McLaren)
  6. George Russell (brit, Mercedes)
  7. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)*
  8. Franco Colapinto (argentin, Alpine)
  9. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
  10. Pierre Gasly (francia, Alpine)

*: utólag vizsgálják a Lindblad elleni incidensért

Kimi Antonelli a Forma–1 új világbajnoka

Antonelli minden idők legfiatalabb világbajnoka lett négy versenyhétvégével az évad tervezett vége előtt. Az egyéni vb-pontverseny élén az olasz pilóta 380, Verstappen 261, Hamilton 259, Russell 250, Leclerc 245, míg Norris 221 ponttal áll. A konstruktőrök között a 630 pontos Mercedes vezet a 504 egységgel rendelkező Ferrari, valamint a 380 pontos Red Bull előtt.

Az idény november 6. és 8. között a Sao Pauló-i Nagydíjjal folytatódik. 

 

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