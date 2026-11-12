A magyar küldöttség az amerikaiaknál is eredményesebben zárja az ifjúsági olimpiát

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A 2026. évi nyári ifjúsági olimpiai játékok pénteken zárulnak Dakarban. A magyar küldöttség az utolsó napon még strandkézilabdában lesz érdekelt, ahol a fiúválogatott a bronzéremért mérkőzik meg a házigazda Szenegállal. Ezen a találkozón dől el, hogy Magyarország hét vagy nyolc éremmel zárja az ötkarikás viadalt – az már biztos, hogy az amerikaiaknál eredményesebben teszi.

Wiszt Péter
2026. 11. 12. 18:33
A magyar küldöttség az amerikaiaknál is eredményesebben zárja az ifjúsági olimpiát
Strandkézilabdában zárul a magyar küldöttség szereplése Dakarban Fotó: MOB/Szalmás Péter

Ifjúsági olimpia: két magyar aranyérem egy napon

Kedden aztán szinte egyszerre született meg a két magyar aranyérem a 2026-os nyári ifjúsági olimpián: a súlylökő Marton Zsófi 16,47 méteres kísérlettel, a párbajtőröző Horváth Lotti pedig magabiztosan megnyert asszókkal érte el, hogy felállhasson a dobogó tetejére. 

Atlétikában ez volt Magyarország első sikere a viadal történetében, vívásban Horváth Lotti Esztergályos Patrik, Pusztai Liza és Rabb Krisztián nyomdokaiba lépett. 

Magyarországnak korábban 18 nyári olimpiai bajnoka volt, közülük 14-en később felnőttként is eljutottak már Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai dobogókig, úgyhogy Marton és Horváth előtt is szép jövő állhat – akárcsak a többi magyar résztvevő előtt.

Horváth Lotti révén ismét állhatott magyar vívó a dobogó tetején
A tengerbiológia és a földtudomány iránt is érdeklődő Horváth Lotti révén ismét állhatott magyar vívó a dobogó tetején. Fotó: MOB/Szalmás Péter

Másnap az is eldőlt, hogy a női ökölvívók 57 kilogrammos versenyében Kiss Zsófia Csenge megszerzi a magyar küldöttség második bronzérmét, miután a negyeddöntős sikere után az elődöntőben alulmaradt.

További atléták mellett kerékpárban, strandbirkózásban, szörfben, tekvondóban és tornában is voltak magyar indulók, ők lemaradtak a dobogóról. 

Magyarország tehát az esemény pénteki zárónapja előtt két arany-, három ezüst- és két bronzéremmel áll, és ehhez utóbbi medálból jöhet még egy, ha strandkézilabdában a fiúk ugyanúgy harmadikok lesznek, mint nyolc éve a lányok.

A dakari ifjúsági olimpia éremtáblázatát már biztosan Kína nyeri, a magyarok többek között az Egyesült Államokat (2–2–2) is megelőzve – amerikai sportoló már nem versenyez pénteken – a 19–25. hely között végeznek majd.

 

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