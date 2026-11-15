Marco Rossi nyilatkozata aligha önti el önbizalommal három játékosát

Markgráf, Szalai és Szűcs is szóba jöhet Csinger mellé
Rossi megjegyzései azért is lehetnek meglepőek, mert
- a 21 éves Markgráf alapembere a Konferencialiga-főtáblás dán Köbenhavnnak, miközben a válogatottban a júniusi debütálása óta sorozatban öt mérkőzést ült végig a kispadon.
- a 25 esztendős Szűcs rendre végigjátssza a szerb Vojvodina összecsapásait, címeres mezben ugyanakkor bő két éve nem lépett pályára tétmérkőzésen. Marco Rossi Várkonyi Bence sérülése miatt hívta be egyáltalán Szűcs Kornélt, aki szombaton meccskeretben sem volt.
- Szalai Attila már 53 alkalommal szerepelt a válogatottban az olasz–magyar szakember kapitánysága alatt, és a hullámvasútszerű elmúlt éveit követően novemberben ismét meghívót kapott, miután a lengyel Pogon Szczecinben jól teljesít. A 28 éves védő Tbilisziben végig a kispadon ült.
Három kiváló fizikális állapotban lévő, aktív futballista, akik mindegyike bizonyított már a magyar válogatottban. Kulcsfontosságú lehet, hogy ki jut szerephez – Csinger Márk mellett –, mindenesetre Rossi nyilatkozata aligha árasztja el önbizalommal az említett trió tagjait.
Nyerni kell a magyar elsőséghez Észak-Írország ellen
Magyarország és Észak-Írország kedden 20.45-től találkozik egymással a budapesti Puskás Arénában. A csoport győztese feljut az elitligába – és jó eséllyel mentőövet dob magának a 2028-as Európa-bajnokságra –, míg a második helyezett márciusban osztályozót játszik az A divízióba kerülésért az élvonal két rosszabb mérlegű harmadikja, és a két jobb mérlegű negyedikje közül valamelyikkel.
Nemzetek Ligája, 5. forduló, B divízió, 2. csoport:
- Georgia–Magyarország 0-2 (0-0)
- Észak-Írország–Ukrajna 1-0 (0-0)
- Az állás: 1. Észak-Írország 11 pont, 2. Magyarország 10, 3. Ukrajna 4, 4. Georgia 2.