Marco Rossi nyilatkozata aligha önti el önbizalommal három játékosát

Markgráf, Szalai és Szűcs is szóba jöhet Csinger mellé

Rossi megjegyzései azért is lehetnek meglepőek, mert

a 21 éves Markgráf alapembere a Konferencialiga-főtáblás dán Köbenhavnnak, miközben a válogatottban a júniusi debütálása óta sorozatban öt mérkőzést ült végig a kispadon.

a 25 esztendős Szűcs rendre végigjátssza a szerb Vojvodina összecsapásait, címeres mezben ugyanakkor bő két éve nem lépett pályára tétmérkőzésen. Marco Rossi Várkonyi Bence sérülése miatt hívta be egyáltalán Szűcs Kornélt, aki szombaton meccskeretben sem volt.

Szalai Attila már 53 alkalommal szerepelt a válogatottban az olasz–magyar szakember kapitánysága alatt, és a hullámvasútszerű elmúlt éveit követően novemberben ismét meghívót kapott, miután a lengyel Pogon Szczecinben jól teljesít. A 28 éves védő Tbilisziben végig a kispadon ült.

Három kiváló fizikális állapotban lévő, aktív futballista, akik mindegyike bizonyított már a magyar válogatottban. Kulcsfontosságú lehet, hogy ki jut szerephez – Csinger Márk mellett –, mindenesetre Rossi nyilatkozata aligha árasztja el önbizalommal az említett trió tagjait.

Nyerni kell a magyar elsőséghez Észak-Írország ellen

Magyarország és Észak-Írország kedden 20.45-től találkozik egymással a budapesti Puskás Arénában. A csoport győztese feljut az elitligába – és jó eséllyel mentőövet dob magának a 2028-as Európa-bajnokságra –, míg a második helyezett márciusban osztályozót játszik az A divízióba kerülésért az élvonal két rosszabb mérlegű harmadikja, és a két jobb mérlegű negyedikje közül valamelyikkel.

Nemzetek Ligája, 5. forduló, B divízió, 2. csoport: