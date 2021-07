Rendőrségi ügy lett Angliában a kihagyott 11-esekből

Egyes angol szurkolók a közösségi médiában rasszista felhanggal gyalázták azt a három játékost – Marcus Rashford, Jadon Sancho, Bukayo Saka –, akik angol részről hibáztak az Anglia–Olaszország Európa-bajnoki döntő tizenegyespárbajában. Az Angol Labdarúgó-szövetség védelmébe vette a három játékost, a rendőrség vizsgálatot indított.

Marcus Rashford, Jadon Sancho, Bukayo Saka. A három bűnbak – legalábbis bizonyos angol szurkolók szemében, hiszen ők hagyták ki a 11-est az Olaszország elleni büntetőpárbajban. Ráadásul a három labdarúgó egyaránt bevándorló-felmenőkkel bír, ami az acsarkodókat rasszista bírálatra ragadtatta.

Az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) közleményt adott ki a közösségi médiában elkövetett rasszista visszaélésekről, amelyeknek az angol játékosok voltak a célpontjai, miután az Európa-bajnokság döntőjében Anglia vereséget szenvedett Olaszországtól – írja a Guardian. A fővárosi rendőrség vizsgálatot indított az esete miatt.

„Az FA határozottan elítéli a megkülönböztetés minden formáját, és megdöbbenti az online térben terjedő rasszizmust, amelyet egyes angliai játékosainkkal szemben a közösségi médiában megcéloztak. Határozottan kijelentjük, hogy aki ilyen undorító viselkedésre ragadtatja magát, az nemkívánatos személy a válogatott támogatói sorában. Minden tőlünk telhetőt megteszünk az érintett játékosok védelme érdekében, miközben a felelősökre a lehető legszigorúbb büntetések kiszabását indítványozzuk” – áll a szövetség közleményében.

A fővárosi rendőrség közleményében ez olvasható: „Tudomásunk van arról, hogy az Európa-bajnoki döntőt követően közösségi médiában számos sértő és rasszista megjegyzés érkezett a labdarúgók felé. Ez a visszaélés teljesen elfogadhatatlan, nem tolerálják és kivizsgálják.”

Az angol válogatott is megfogalmazta a véleményét Twitter-üzenetben:

„Undorodunk attól, hogy csapatunk néhány játékosát – akik mindent megtettek a nemzeti színekért ezen a nyáron – diszkriminatív módon bántalmazták. A játékosok mellett állunk.”

Több híresség is felemelte a szavát a rasszista sértés miatt.

We’re disgusted that some of our squad – who have given everything for the shirt this summer – have been subjected to discriminatory abuse online after tonight’s game.

We stand with our players ❤️ https://t.co/1Ce48XRHEl

— England (@England) July 12, 2021