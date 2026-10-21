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Vélemény

Jó lenne megőrizni a Rákóczi szövetség morális tartását

Magyar Péter bejelentkezett a Rákóczi Szövetségnél, hogy a menet elején óhajt részt venni a vonuláson, s mindezeken felül beszédet is akar mondani a Bem téren.

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Bayer Zsolt
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2026. 10. 21. 15:51
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Nagyon fontos (lenne), hogy ezt a hagyományt megőrizzük és megtartsuk olyannak, amilyen eddig volt.

Most viszont hosszú és a kellemetlennél is kellemetlenebb árnyék vetül a holnapi menetre. Ugyanis Magyar Péter bejelentkezett a Rákóczi Szövetségnél, hogy részt óhajt venni a vonuláson, a menet elején akar menni, kvázi ő fogja vezetni a határon túli magyar fiatalokat, s mindezeken felül beszédet is akar mondani a Bem téren.

Az a helyzet, hogy a Rákóczi Szövetség ezt nem engedheti meg, ha pedig belemegy, vagyis inkább fogalmazzunk úgy, hajlandó lenyelni doktor onoka ultimátumát, akkor morális integritását teszi kockára.

Ugyanis a határon túli magyar fiatalokat, akiknek szülei – mint ismeretes- 90 százalék felett szavaztak legutóbb a Fidesz-KDNP-re, nem lehet kitenni egy ilyen (politikai) inzultusnak, meg kell(ene) őrizni az eddigi hagyományt, miszerint ezen a fáklyás felvonuláson nem jelenik meg és nem mond beszédet a hivatalban lévő miniszterelnök, legfeljebb az egyetemi vezetők és történészek mondanak beszédeket.

Nincs ok arra, hogy ezzel szakítsanak a szervezők, arra pedig különösen nincs ok, hogy éppen most és éppen ennek a miniszterelnöknek a kapcsán rúgják fel a hagyományt.

Ezért kérem a Rákóczi Szövetség vezetőségét, hogy haladéktalanul tegyék meg a szükséges lépéseket.

Ha pedig a szükséges lépések hiábavalónak bizonyulnának, azt haladéktalanul közöljék a nyilvánossággal, és mondjanak le, így tiltakozva a miniszterelnök elfogadhatatlan arroganciája ellen.

Továbbá a határon túli magyar fiatalok is nyugodtak fejezzék ki nemtetszésüket.

Köszönöm…

rákóczi szövetségvajdaság maműegyetemKomment 1

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Bejelentést tett Magyar Péter.

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