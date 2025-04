Kínában az újenergiás autókban látja a jövőt a Buick, Electra néven új almárkát hívnak életre

Fotó: Tangqing

Az elektrifikációról szól a Buick márka jövője, ennek érdekében a következő 12 hónapban hat új villanyautót dobnak piacra – Kínában. Xiao Yao Super Architecture névre hallgat az az építőkészlet, ami egyszerre alkalmas személyautó, egyterű és szabadidő-autó megvalósítására is, hajtás tekintetében akkumulátoros-elektromos, hatótávnövelős és plug-in hibrid is megvalósítható első, hátsó vagy összkerékhajtással; egy villanymotor akár 449 lóerős is lehet, amiből akár többet is be lehet építeni. A GM fejlesztőmérnökei helyi partnerek segítségét is igénybe veszik, a lítium-vas-foszfát akkumulátort a CATL szállítja (maximális töltési teljesítmény 640 kW), a vezetőtámogató rendszer (2-es szintű önvezetés) a Momenta segítségével készül, a fedélzeti elektronikát a Qualcomm 8775-ös chipje üzemelteti (akár nyolc képernyő utastérszerte). A Xiao Yao műszaki alapot a most életre hívott Electra almárka használja, ami a következő 12 hónapban hat új modellt dob piacra, és még ennyi várható a második évben.

Az új modellek között lesz az Encasa egyterű, amelyet a kétmilliomodik kínai egyterű legyártásakor már megmutattak, de akkor még Organikus Mobil Magánvilla volt a név. Ez a luxus családi/üzleti autó hat- vagy hétszemélyes belsővel lesz elérhető, karosszériájának hossza 5260 mm, szélessége 2000 mm, magassága 1860 mm, a tengelytávolság 3160 mm. Az akkumulátoros-elektromos változat elöl 272, hátul 177 lóerős hajtómotort használ, a plug-in hibrid modellben 1,5-es 180 lóerős turbómotor és ismeretlen teljesítményű villanymotor hajt majd elöl. Emellett lesz még szabadidő-autó és személyautó is, utóbbit az Electra GS nevű tanulmány előlegezi meg, amelyet globális modellként aposztrofálnak.

Igazi luxuslimuzinról van szó a villanyautóságból következő pufók megjelenéssel, a karosszéria 5,3 méter hosszú, a tengelytávolság 3,2 méter, amit jól palástolnak a hatalmas, 23 colos felnik – még az Encasa egyterűnél is nagyobb lett ez a négy kényelmes fotellel szerelt szedán. Légcsatornákat rejt a kocsi eleje, ami cápaorrszerű kialakítást kapott, egészen a csomagtérfedélig tart az üvegtető, ahol aztán az oldalfal átmegy a hátsó spoilerbe. Oldalt fekete betéttel próbálják palástolni az akkumulátort rejtő vastag padlót.

Fotó: BWT Alpine F1 Team

Olyan foteleket készítettek a Buick Electra GS számára, amelyek minden pozícióban optimálisan tartják a testet; a vezető előtt ugyan van műszeregység, de alapvetően az egész szélvédőt használó „fel a fejjel” kijelző szolgálja a tájékoztatását, a központi érintőképernyő 16,3 colos képátlójú. Az utastérben minden felületet bőr, szövet vagy fém borít, teljesen sík a padló, bőven van hely mindenféle irányban állítani az üléseket. A kínai vásárlók igényei által megvalósított Buick Electra GS-szel nemzetközi szinten is szerencsét próbálnak, de azt nem árulták el, hol lesz majd megvásárolható az újdonság – a vámháború miatt az USA nem valószínű, egyéb piacokon pedig nincs érdemi jelenléte a márkának.