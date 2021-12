Brüsszelben a hölgyeim és uraim megszólítást is betiltják

– Bizottsági „újbeszél”, avagy cenzúra a genderpropaganda nevében – ezzel a címmel közölt összefoglalót közösségi oldalán az Alapjogokért Központ. Az elemzőintézet a bejegyzésben az Európai Bizottság által nemrég kiadott

Az Egyenlőség Uniója – iránymutatás az inkluzív (befogadó) kommunikációról

című belsős dokumentumot vette górcső alá, melyben szorgalmazzák a gendersemleges, mindenki számára befogadóan ható nyelvezet használatát az uniós intézmények kommunikációjában. A dokumentum bevezetőjében az esélyegyenlőségért felelős máltai munkáspárti biztos, Helena Dalli azt írja: „ez az egység a sokféleségben valódi jelentése”. – Mi pedig már azt hittük, hogy az EU-t alkotó 27 állam nyelvi és nemzeti sokszínűségére utal az uniós mottó – kommentálta a kifacsart érvelést az Alapjogokért Központ.

Szerintük

a bizottsági iránymutatás újabb bizonyíték az uniós intézményeket uraló genderőrületre.

– Készült már genderstratégia, létezik az EP-ben az LMBTQ+-jogok kiszélesítéséért küzdő frakcióközi képviselőcsoport és utazó nagykövet, a testület már kimondta, hogy a férfiak is szülhetnek, és most már azt is meg akarják mondani, milyen szavakat és kifejezéseket használhatunk. Pontosan úgy, mint Orwell 1984 című regényében – sorolta bekezdésében az elemzőintézet.

Ezeket a konkrét kifejezéseket tiltja be Brüsszel

A nyelvhasználati iránymutatásban többek között olyan tanácsokat olvashatunk, mint hogy:

ne feltételezzék valakinek a szexuális orientációját, azt, hogy azonosul a születéskor neki tulajdonított nemmel, vagy azt, hogy bináris módon (férfi vagy nő) határozza meg magát;

ne köszöntsék úgy a közönséget, hogy hölgyeim és uraim, használják a >>kedves kollégák<< megszólítást;

gendersemleges szavakat használjanak

(például az angol nyelvben férfira utaló chairman szó helyett egyszerűen chair);

keresztnév helyett használják az >>első név<< vagy >>kapott név<< kifejezést;

ne utaljanak általánosságban az emberekre polgárokként

(mivel jogilag a migránsok nem uniós polgárok);

a nemekről szóló kérdéseknél ne csak férfi/nő opciót adjanak meg, hanem tüntessenek fel >>egyéb<<, illetve >>nem kíván válaszolni<< lehetőséget is;

ne zárják ki az interszexuális vagy genderqueer személyeket olyan nyelvezet használatával, ami csupán két nemre utal;

emellett megkövetelik, hogy a nyelvezet legyen „genderszenzitív”, sztereotípiáktól mentes, és

kerülje az olyan kifejezések használatát, amelyek csak a hagyományos heteroszexuális családok létezését ismerik el.

A hagyományos családmodellt is támadják

– Az adventi időszakban, karácsony közeledtével kifejezetten felháborító, hogy az iránymutatásban azt követelik: ne feltételezzék, hogy mindenki a keresztény kultúrkör és vallás ünnepeit tartja meg. Mindezt azért, mert „érzékenynek kell lennünk arra, hogy az embereknek eltérő vallási hagyományai vannak”. Tehát a bizottság szerint ne használjuk azt a kifejezést, hogy „a karácsonyi időszak stresszes lehet”, hanem mondjuk azt, hogy „az ünnepek stresszesek lehetnek” – fejtette ki bejegyzésében az Alapjogokért Központ.

Jelezték azt is, hogy a dokumentumban a családokkal kapcsolatban kifejezetten leírják, hogy a

vizuális megjelenítésüknél és a róluk szóló beszédekben azonos nemű vagy transznemű szülőket, valamint egyszülős családokat is tüntessenek fel.

Kiemelik, hogy kerülni kell a „háztartások ábrázolásánál a sztereotipikus nukleáris egységet, mert egyesek emiatt kiközösítve érezhetik magukat”. Óva intenek attól, hogy „olyan nyelvezetet használjanak, amely egyes kapcsolatokat kevésbé értékesnek tüntet fel, és csak a hagyományos heteroszexuális családok létezését ismeri el”.

– Noha

el akarják velünk hitetni, hogy az LMBTQ+-propaganda nem létezik (vagy ha létezik is ilyen érzékenyítés, annak semmi köze a gyerekekhez), és az csak egy, a csúnya, fafejű konzervatívok által gyártott mumus, nem tagadhatják le a saját maguk által megírt dokumentumokat.

Világos, hogy szükség van a genderőrület megállítására, amelynek egyik eszköze hazánkban az EU által sokat támadott gyermekvédelmi törvény. És ezért is fontos, hogy Európában először nekünk, magyaroknak lesz lehetőségünk népszavazáson kifejezni ezzel kapcsolatos véleményünket – foglalta össze a helyzetet bejegyzése végén az Alapjogokért Központ, mely mindenkit arra kér, hogy éljenek ezzel az (eddig) egyedülálló lehetőséggel.

– Állítsuk meg a genderpropagandát!

– zárul a bejegyzés.