Közel nyolcezer új fertőzöttet igazoltak az ünnepek alatt

A Koronavírus.gov.hu legfrissebb tájékoztatása szerint

az elmúlt négy nap folyamán újabb 7989 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon, valamint 436, többségében idős, krónikus beteg vesztette életét.

A kormányzati portál tájékoztatása szerint ezzel az azonosított fertőzöttek száma összesen 1 245 319-re, az áldozatok száma pedig 38 743 főre emelkedett. Ugyanakkor a gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 1 087 943 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 118 633 főre csökkent. 4063 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 409-en vannak lélegeztetőgépen.

A portál kiemelte, hogy a koronavírus elleni védőoltások felvétele az ünnepek alatt is elérhető. A kórházi oltópontok előzetes időpontfoglalással a következő napokon fogadják az oltakozni vágyókat:

december 27-e és 30-a között 8-tól 18 óráig, december 31-én 8–16 óra között, az új év első napján pedig szintén 8–16 óra között lehet oltásra jelentkezni.

Jelezték azt is, hogy a kórházi oltópontokon és a járási székhelyek szakrendelőiben januárban több oltási akciót is szerveznek majd, valamint a háziorvosokat is felkérik arra, hogy a rendelési időn túl tartsanak oltási akciónapokat is.

Ennek megfelelően januárban minden csütörtök és péntek délután, valamint szombaton is lesz oltási akció, amikor a korábbiakhoz hason­lóan előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet védőoltást igényelni.

A felnőttek vakcinációja mellett folyamatosan nyitva a regisztráció és az időpontfoglaló az 5–11 éves korcsoport oltásához is. Hangsúlyozták, minden 5–11 éves gyermek oltható, ha a szülő kéri, és az oltásnak nincs ellenjavallata.