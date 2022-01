A vizitdíjjal viccelődött az egyik baloldali politikus

A baloldalnak, úgy Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelöltnek, mint Aranyos Gábor képviselőjelöltnek, az egészségügy csupán üzlet, ez így volt 2008-ban, amikor hatalmon voltak, és így lenne ezután is, ha újra a kormányrúdhoz kerülnének. Bizonyára visszahoznák a vizitdíjat is, akár tízszeres összeggel is

– így reagált Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2-es választókerületének Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselője a Szon.hu internetes portálon megjelent, a Mediaworks–Hírcentrum által jegyzett cikkre. Ebben azt írták: a baloldal egyik nyíregyházi országgyűlési képviselőjelöltje azt fejtegette korábban, hogy akár tízszeresére is emelhette volna a Gyurcsány-kormány a vizitdíjat, mert az jól jön a háziorvosoknak, és nem ró különösebb terhet az emberekre. Aranyos Gábor MSZP-s politikus 2008. január 15-én – tehát még a vizitdíjat, a kórházi napidíjat és a tandíjat nagy többséggel elutasító szociális népszavazás előtt – a Kölcsey TV Ring című műsorában hozta szóba az említett kérdést.

Arról beszélt a műsorban, hogy influenzás lett karácsony után, és amikor elment a háziorvosához, ott órákig kellett sorban állnia. Aranyos szerint ennek az is volt az oka, hogy sok idős ember feleslegesen, indokolatlanul, csupán beszélgetni jár oda, valójában nem is betegek.

– Írtam is mérgemben egy sms-t a barátnőmnek, hogy miért nem emeljük tízszeresére, hiszen azzal szembesültem – ez tényleg csak vicc volt –, hogy ott ült a néni velem szemben, gyakorlatilag a húsz beteg közül hárman voltunk látványosan betegek. Az összes többi olyan volt, hogy Marika néni eljött, mert éppen főzött újévkor nagyon finom tortát, és az orvossal trécselni akart – magyarázta a baloldali politikus.

A vizitdíj mellett érvelve azzal folytatta, hogy mennyire jól jön az a 300 forint az orvosoknak, míg az embereknek nem nagy teher, úgyis elköltik azt a pénzt dohánytermékekre vagy bármi másra.

A Mediaworks–Hírcentrum cikke kiemelte: a vizitdíj mellett kiállt az elmúlt években a baloldal miniszterelnök-jelöltje is. Márki-Zay Péter kifejezetten problémának tartja, hogy a vizitdíj és az egészségügy privatizációja tabutéma. Több rendezvényen és lakossági fórumon is megosztotta az elképzeléseit az egészségügy kérdéseiről. – Nem ördögtől való gondolat, bár tudom, hogy a kórházi napidíj és a vizitdíj a népszavazás óta tabu. Mint ahogy bármiféle piacosítás. Nagy hiba – mondta a baloldal miniszterelnök-jelöltje 2020 őszén a Gellért Szállóban elhangzott beszédében.

