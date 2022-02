Kérdőjelek a visszalépett DK-s képviselőjelölt körül

Horváth Roland Károly a Demokratikus Koalíció jelöltjeként tavaly fölényesen megnyerte a baloldali előválasztást a kiskunhalasi központú körzetben. A szavazást megelőzően Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára is személyesen kampányolt mellette, most viszont a politikus hirtelen, nem részletezett egészségügyi okok miatt visszalépett az országgyűlési képviselő-jelöltségtől

– tudatta cikkében az adatRADAR. Kiemelték, hogy helyét – a logikával és a baloldali szavazók akaratával szembemenve – nem a második helyezett, hanem egy párttársa örökölte, miközben Bács-Kiskun megyében sokan azt találgatják, Érsekhalma expolgármestere miért lépett vissza az utolsó pillanatban.

A portál felidézte, hogy Horváth a politikai karrierjét az MSZP két rossz hírű, több korrupciós ügyben is érintett szervezetében, a Fiatal Baloldalban és a szocialisták Bács-Kiskun megyei szervezetében kezdte.

– Mindkettőben vezető tisztséget töltött be akkor, amikor Zuschlag János is (a volt szocialista politikust több mint egy évtizede csalásért ítélték el – a szerk.). A 2000-es évek derekán Horváth ráadásul a Mobilitás Központ szakértője volt, egy olyan szervezeté, amely a Zuschlag-ügyben érintett pályázatokat rostálta. A neve továbbá megjelent a Weiszenberger-ügy margóján: ő és a felesége egyaránt vidékfejlesztési irodák szocialista párthoz köthető vezetői voltak akkoriban, amikor a hálózatra a korrupció árnya vetült – mutattak rá a cikkben. Fontosnak tartották azonban hozzátenni: büntetőeljárás soha nem indult ellene.

Szépen gyarapodó vagyon

Az adatRADAR kiemelte: a Gyurcsány-párti politikus múltját, ami egyesek szerint mégis közrejátszhatott a visszalépésében, döntően a vagyonnyilatkozata és az előválasztási életrajza alapján igyekeztek bemutatni. Utóbbit hiányosnak találják, mert abból Horváth Roland Károly kifelejtette, esetleg kihagyta, hogy 2010-ben megalapította a később sikeres vállalkozást, a Ponty-Poronty Kft.-t, aminek 2015 végéig ügyvezetője is volt. Mindezt azért is érdekesnek tartják, mert a cég kezeli mai napig több ingatlanját – összesen 19 van Horváthnak –, székhelye pedig az egyik házába van bejelentve.

Érdekes a portál szerint az is, hogy Horváth után a társaságot Friedrich Ferencné jegyzi, akinek a lakcíme a cégbírósági bejegyzés szerint megegyezik Horváth egyik ingatlanjának címével, életkora alapján pedig az anyósa is lehet.

A Ponty-Poronty – honlapja szerint – tizenöt vendégházat üzemeltet, és négy telephelye van, utóbbiak egytől egyig Baján. Az egyik egy csaknem 1800 négyzetméter alapterületű ingatlan, amit a város új, baloldali vezetése adott el a társaságnak tavalyelőtt 7,75 millió forintért. A DK-s jelölt egykori cégének ugyanakkor a valóságban csak 2,9 millió forintot kellett kifizetnie, a többit az önkormányzat egy támogatási szerződésben elengedte azzal, hogy a vevő vállalja egy raktár megépítését 2022. december 31-ig – derült ki az adatRADAR egyik adatigénylésére adott válaszokból.

Egyre több lábon állt a cég

Érdemes megemlíteni, hogy Horváth egyik lajstromozott házánál megjegyezte: „bérbeadva”. Bérleti díjat (illetve díjakat) viszont külön nem tüntetett fel a vagyonnyilatkozatában a bevételei között. Gondolhatnánk persze, hogy ezt az egyéni vállalkozásából származó havi egymillió forintos jövedelmébe kell beszámítani, de Horváth vállalkozóként pályázatírással foglalkozik, és a Bajai Pályázat Facebook-oldalon hirdeti magát

– húzták alá a cikkben. Rámutattak arra: a DK-s expolgármester és a Ponty-Poronty máig tartó szoros kapcsolatát mutatja, hogy az eredetileg turisztikával foglalkozó, de az elmúlt években számos építési, felújítási közbeszerzést elnyerő társaság az ő elektronikus levelezési címét ([email protected]) adta meg például egy 2021-es, Solt és egy 2018-as, Nagybaracska önkormányzatával kötött szerződésben.

De ugyancsak a [email protected] várja az e-maileket Horváth 2020-ban alapított új cége, a Ponty-Bau Kft.-is, amely egyébként alvállalkozóként bedolgozik a Ponty-Porontynak.

– A Ponty-Poronty nevével az utóbbi évek bármelyikében találkozhatunk nyertes ajánlattevőként a közbeszerzési értesítőben. Bár a cég főtevékenysége a turizmus-vendéglátás, sorra nyeri el az egyre drágább építési-fejlesztési munkákat. 2018-ban Bácsborsód művelődési házának felújítását bízták rájuk csaknem 38 millió forintért, 2019-ben egy hasonló tartamú sükösdi tenderen nyertek; a beruházás értéke több mint 35,8 millió forint. Két éve a bátmonostori iskola épületenergetikai korszerűsítésre kötöttek szerződést 102,3 millió forintért. A tavalyi, solti beruházásra pedig a Közbeszerzés.hu szerint már csaknem 125 millió forintért kötöttek szerződést, és a felsorolás nem teljes körű – tették hozzá.

Megválaszolatlan kérdések Horváth körül

Az adatRADAR kitért arra is, hogy a Horváthhoz köthető társaság a pályázatírásban is remekel: az elmúlt évtizedben és különösen az utóbbi két évben uniós forrásból finanszírozott vállalkozásfejlesztésre legalább nyolcszor nyújtottak be sikeres igénylést. A többek között gyakornoki programra, épületfelújításra, kapacitásbővítésre megítélt összegek együttesen nagyjából százmillió forintot tesznek ki.

A portál megemlíti, hogy rengeteg a kérdőjel Horváth körül, aki – jelentős részben falusi polgármestersége alatt – 19 házra bővítette az ingatlanvagyonát. Szerintük nehéz magyarázatot találni arra is, hogy (formálisan) miért szállt ki az egyre sikeresebb Ponty-Poronty Kft.-ből, ami aztán idővel mégis a politikus új cégét szerződteti alvállalkozóként.

A végső talánynak pedig azt tartja a portál, hogy Horváth – betegségre hivatkozva – miért lépett vissza váratlanul az országgyűlési képviselő-jelöltségtől úgy, hogy megyei képviselői mandátumát egyelőre megtartotta, mint ahogy a baloldal frakcióvezető tisztségét is.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc (Fotó: Magyar Nemzet/Kurucz Árpád)