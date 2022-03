Varga Judit: Április 3-án Európa jövőjéről is döntünk + videó

– Április 3-án nemcsak Magyarország, hanem Európa jövőjéről is döntünk. Béke és biztonság, vagy háború és káosz? A magyar baloldal sajnos nemcsak odahaza, de Brüsszelben is minden megnyilatkozásával veszélynek teszi Magyarországot. Olyan lépéseket és szankciókat támogatnak, melyek belesodornák az országunkat egy háborús konfliktusba, vagy a magyar családokkal fizettetnék meg a háború árát. A baloldalra a migrációs és a koronavírus válság közben sem számíthattunk. A meggondolatlan és felelőtlen kijelentések ideje azonban lejárt. Ez most a higgadtság és az egység ideje.

Egyenes üzenettel érkeztem ma Brüsszelbe, melyet magyar nőként és anyaként is következetesen fogok képviselni a holnapi tanácsülésen: amíg Magyarországon polgári kormány van, addig hazánk ki fog maradni a háborúból

– írta Varga Judit hétfő esti Facebook-bejegyzésében. Az igazságügyi miniszter az Európa-ügyi miniszterek tanácskozásán vesz részt Brüsszelben, a találkozó agendáján az ukrán háború miatti EU-csúcs előkészítése, valamint az Európa jövőjéről szóló konzultáció állása is szerepelnek.

A tárcavezető a belga fővárosban a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációjának tagjaival is találkozott, erről is posztolt.

Borítókép: Varga Judit a Fidesz és a KDNP európai parlamenti képviselőivel Brüsszelben (Forrás: Facebook)