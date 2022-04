Történelmi győzelem a Fidesz-KDNP eredménye

Ez egy miniszterelnök- választás volt

–emelte ki Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet által szervezett „Ki nyert ma?” című országgyűlési választást értékelő rendezvényén.

A Nézőpont Intézet vezetője elemzésében kiemelte, hogy a tegnapi voksolás kormányerősítő és egyben ellenzékváltó választás is volt. Mint mondta, ilyen erős felhatalmazást még nem kapott párt, mint a Fidesz-KDNP. Szerinte többek között abban volt kormányerősítő, hogy szavazatmennyiség és annak aránya meghaladja a 2010-es számokat, vagyis úgy látja: ez még erősebb kétharmad, mint tizenkét évvel ezelőtt volt.

Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója az eseményen úgy fogalmazott: történelmi nagyságú győzelem volt a vasárnapi, amelyet az Orbán Viktor nevével fémjelzett Fidesz-KDNP-lista és az egyéni választókerületekben a jelöltjei elértek. Kiemelte, hogy az Alapjogokért Központ végig azt mérte, hogy a két miniszerelnök-jelölt népszerűsége hogyan alakult: úgy látja, hogy a meghatározó tényező a két politikus szerepe volt a választási küzdelemben.

Kovács István elmondta azt is: maga a választási rendszer a Fidesz győzelmében semmilyen szerepet nem játszott. Kiemelte, hogy még maga Márki-Zay Péter is elismerte ezt, amikor az eredmények megismerése után úgy fogalmazott: a választási rendszertől függetlenül is nyert volna a Fidesz. A stratégiai igazgató felhívta a figyelmet arra is, hogy most először a baloldali pártok mindegy egyes szavazókörbe delegált két tagot, és sehol sem történt visszaélés, tiszta és fair körülmények között született a végeredmény.

Egyes banánköztársaságokba se küldtek ennyi megfigyelőt!

– tette hozzá Kovács István.

Szerinte nem igaz az, hogy a háború nagyban befolyásolta volna a Fidesz győzelmét, ugyanis Orbán Viktor végig magabiztosan utasította maga mögé Márki-Zay Pétert. Az elemző úgy látja: Márki-Zay nem egy A-kategóriás politikus, gyengék voltak a kvalitásai a vártnál és szerinte soha nem volt ennyire népszerűtlen miniszterelnök-jelölt Magyarországon. A nemzetközi nyomás és a külföldi befolyásolási kísérlet sem tudta döntően befolyásolni az eredményt.

A baloldal elhitte, hogy külföldön tudja megnyerni a választást.

– emelte ki a szakértő.

A kis pártokról szólva, Kovács István úgy fogalmazott: szerinte a Kutyapárt sokkal rosszabb eredményt ért el, mint amennyi szavazójuk volt, akiket szerinte elárult a párt.

Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány elnökhelyettese, Barthel-Rúzsa Zsolt az eseményen úgy fogalmazott: látható volt, hogy a Fidesznek volt a legnagyobb esélye, hogy győzzön és az is egyértelműen látszott, hogy az előválasztás után az ellenzék egyre jobban ment lefelé a lejtőn. Kiemelte, azt is, hogy a Jobbik néppártosodása kudarcba fulladt, az ellenzéki lista megsemmisült gyakorlatilag. A kutató hozzátette: sokkal jobban tudott a Fidesz mozgósítani vidéken és Budapesten bár működött az összefogás, de több választókerületben szoros volt az eredmény, amely reményt adhat majd 2026-ra.

Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet elemzője az eseményen kifejtette, hogy a közvélemény-kutató cégek alapvetően jól mérték a választási eredményeket, de nem voltak tökéletesek: a Fidesz győzelmet mértek ugyan, de a kétharmadot nem találták el. Mint mondta: a választási eredményekhez a legközelebbi számokat Társadalomkutató Intézet mérte, majd a Medián, a harmadik a Századvég és a Nézőpont Intézet lett. Kiemelte, hogy azt mindegyik intézet jól látta, hogy például a Kétfarkú Kutyapárt nem jutna be a Parlamentbe. Nagy Dániel hangsúlyozta: egyedül a Társadalomkutató Intézet mért hat százalékot a Mi Hazánknak, senki más nem prognosztizált nekik bejutást. Hozzátette: alapvetően büszkék lehetnek magukra a közvélemény-kutató cégek.

Borítókép: Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője egy korábbi eseményen (Fotó: Kincses Krisztina)