Hallgatnak az álcivilek Bayer Zsolt ukrán halállistára tétele ügyében

– Már az is súlyos kérdéseket vet fel, hogy miként működhet ilyen céllal létrehozott oldal egy olyan országgal összefüggésben, amely az Európai Unióhoz szeretne csatlakozni, valamint hogy miként egyeztethető össze mindez azokkal a brüsszeli javaslatokkal, amelyek keleti szomszédunk gyorsított eljárásban történő felvételét követelték

– mutatott rá lapunk megkeresésére ifj. Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász szerint, amíg ilyen és hasonló visszaéléseket megtűr az ország vezetése, addig még elvi szinten sem lehet uniós csatlakozásról beszélni az érintett állam kapcsán.

Hallgatnak a jogvédők

Az ügy apropóján kérdéssel fordultunk azokhoz a jogvédő szervezetekhez, amelyek gyakorta hallatják hangjukat, ha jobboldali szereplők lejáratásáról és támadásáról van szó. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) érdekképviseleti szervezetet, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és a Magyar Helsinki Bizottság jogvédő és emberi jogi szervezeteket is megkereste lapunk. Arra voltunk kíváncsiak, szolidaritást vállalnak-e Bayer Zsolttal, amiért a publicistát listázta a szélsőjobboldali oldal. Lapzártánkig azonban csak Kocsi Ilona, a MÚOSZ elnöke adott választ. Azt írta: a szövetség elítél minden olyan cselekményt, amely az újságírók biztonságát veszélyezteti, emberi méltóságát sérti, személyes adataival visszaél.

Elfogadhatatlannak tartjuk az ilyen listának még a létezését is. Tiltakozunk e listázás ellen, és szolidarítunk azon újságírókkal, akiknek adataival e szervezet visszaél

– közölte állásfoglalásában.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint az említett, magukat jogvédőknek beállító álcivil szervezetek korábban számos esetben bizonyítékát adták annak, hogy a jogvédelem részükről csak álca, valójában politikai akaratot hajtanak végre és a globális gazdasági-pénzügyi körök érdekeit képviselik.

Így fordulhat elő az a helyzet, hogy míg a jobboldali szereplők egy-egy kiragadott mondatából – a baloldali sajtó stratégiai partnerségével – országos botrányokat próbálnak kreálni, a legkülönfélébb jelzőket aggatva a konzervatív oldalra, addig a baloldalról érkező antiszemita, rasszista, keresztény- és nemzetellenes megnyilvánulások esetében nem tartják szükségesnek a fellépést.

Az alkotmányjogász úgy véli, a jogvédők hallgatása is ebbe a keretrendszerbe illeszkedik, azzal a különbséggel, hogy jelen esetben egy szélsőjobboldalról érkező vállalhatatlan eseménynek lehetünk tanúi. Azonban – teszi hozzá ifj. Lomnici Zoltán – ne legyenek illúzióink, a csend mögött most is politikai és gazdasági érdekek húzódnak meg. – Az erkölcsi szempontból sem igazolható, hogy ezek a szervezetek lelkiismeret-furdalás nélkül áldozzák fel önös érdekeik oltárán a hivatásszerű jogvédelem társadalmi küldetését – jelentette ki az alkotmányjogász, példaként említve, hogy nem emelték fel szavukat sem a jobboldalinak minősített ügyvédek, sem a Márki-Zay Péter bukott baloldali miniszterelnök-jelölt által vérbíróknak minősített ítészek listázása ellen sem.

Semmi nem indokolhatja

A baloldalhoz köthető jogvédő szervezetekkel ellentétben a Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ) döbbenetesnek és felháborítónak tartja, hogy egy magyarországi újságíró, Bayer Zsolt is felkerült az ukrán szélsőségesek halállistájára. „Megdöbbentőnek tartjuk egyben azt a közömbösséget, amellyel ezt a hírt a baloldali médiumok többsége tárgyalta – már ha egyáltalán foglalkozott vele” – hangsúlyozta az MNMSZ. Kiemelték, hogy tagjaik elítélik a szomszédunkban tomboló erőszakot.

Együttérzünk a szenvedőkkel, megértjük a háború okozta traumákat, ugyanakkor hisszük: embernek kell maradni az embertelenségben. Semmilyen tragédia nem indokolhatja, hogy kivetkőzzünk emberi mivoltunkból, hogy halállal fenyegessünk másokat bármilyen indokkal

– írták.