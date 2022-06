Országos Bírósági Hivatal: Csökkent az ügyhátralék és nőtt a befejezett ügyek száma

Az ország bíróságaira 2020-ban jellemzően kevesebb ügy érkezett, ám ez a tendencia a Fővárosi Törvényszéken nem csak a pandémia első évében, hanem 2021-ben is folytatódott.

– Bár a tavalyi évben az érkezett ügyek száma országos átlagban újra emelkedni kezdett, a Fővárosi Törvényszéken 2,2 százalékkal kevesebb ügy érkezett be. A befejezett ügyek száma azonban nőtt: a Törvényszék, illetőleg a kerületi bíróságok a 2020-as évhez képest 6,1 százalékkal több ügyet fejeztek be 2021-ben – részletezte Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a Fővárosi Törvényszék összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatóján.

Jelentősen, 22 százalékkal csökkent az ügyhátralék száma, míg a befejezett ügyek száma 22 százalékkal nőtt a Fővárosi Törvényszéken – emelte ki.

Az OBH elnöke emlékeztetett, hogy 2020 második fél évében központi intézkedés indult az elhúzódó peres ügyek csökkentése érdekében. Ennek eredményeképp: országosan 33 százalékkal, míg a Fővárosi Törvényszéken 28,5 százalékkal csökkent a két éven túli peres ügyek száma.

– A bírósági ítélkezés elfogadottságát mutatja az is, hogy a kerületi bíróságokon a polgári, gazdasági ügyszakban hozott ítéletek 91 százalékában, míg a Törvényszék ugyanezen ügyszakaszaiban az ítéletek 79 százalékában nem éltek jogorvoslattal az ügyfelek – foglalta össze Senyei György, aki arról is beszélt, hogy a pandémia okán előtérbe kerültek a digitális alkalmazások, különösen a távmeghallgatás.

A tavalyi év első fél évében országosan harminc új távmeghallgatási mobil végpontot alakítottak ki, a Fővárosi Törvényszéken 26-ra nőtt a távmeghallgatásra alkalmas tárgyalótermek száma, 4194 távmeghallgatást tartottak.

– Az állampolgárok azt tapasztalhatják, hogy egyre rövidebb idő alatt tudnak hozzájutni a személyüket érintő döntésekhez – vette át a szót Tatár-Kis Péter, a Fővárosi Törvényszék elnöke, aki elmondta:

2020-hoz képest tavaly 18 ezer üggyel többet fejeztek be a törvényszék területén.

– A bírák továbbra is hasonló ütemben dolgozták fel a már folyamatban lévőket, így az időszerűségben jelentős javulást értek el. Amíg korábban gyakori volt, hogy a másodfokú eljárás akár egy évig is elhúzódott, addig most az ügyek döntő többsége hat hónapon belül befejeződik – fejtette ki.

Az elnök pozitívan értékelte a koronavírus-járványra adott reakciójukat: a Fővárosi Törvényszék mindössze két hét alatt 1800 dolgozónak tette lehetővé, hogy otthonában folytathassa a munkát.

– A járvány tette indokolttá azt is, hogy bevezessük a törvényszéken az előzetes regisztrációt iratbetekintésre, tavaly több mint nyolcezren éltek ezzel a lehetőséggel – emelte ki.

Senyei György arról is beszélt, hogy az OBH 2021 tavaszán segítette a bírósági alkalmazottak oltakozását, legalább hatezer dolgozó élt a lehetőséggel és kapta meg a koronavírus elleni védőoltást. Ugyanakkor kiemelte, hogy az OBH nem tette kötelezővé a dolgozók védőoltását.