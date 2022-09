Boross Péter: Antall József szikrázó tehetségnek tartotta Orbán Viktort

Boross Péter a családjáról és főleg az édesapjáról mesélt, akit a kommunisták internáltak az I. világháborúban. 1945-ben aztán letartóztatták egy túlbuzgó kommunista rendőrfőnök miatt, aki diákokat is lecsukatott akkoriban. Akár egy mondat okán is internálták az embereket – számolt be az egykori miniszterelnök.

Később kiderült, hogy az 1956-os szabadságharc idején is meggyűlt a baja a kommunista rendszerrel. – A vád az volt velem szemben, hogy a forradalom alatt lázítottam az embereket a rendszer ellen. Nem tagadtam, hiszen így volt. Kirúgtak, utánam is nyúltak, még egyszer kirúgtak. Később le is tartóztattak, és egy ideig Kistarcsán voltam internálótáborban, majd rendőri felügyelet alá kerültem – mesélte el a politikus.

Egyből tudtam, hogy besúgót, ügynököt keresnek, felálltam, és otthagytam a pofát

– számolt be egy másik esetről Boross Péter, amikor kémnek akarták beszervezni, de ő elutasította az ajánlatot.

Politikustársát és barátját, Antall Józsefet bölcs embernek és határozott egyéniségnek tartotta, aki nélkül nem lehetett volna a válságos Magyarországon végigvinni a rendszerváltást, s nehezményezte, hogy sokan ezt nem tudják róla.

Felterjesztettem Antall Józsefet a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjére Göncz Árpád köztársasági elnöknél, majd rávettem, hogy hozza el a kitüntetést a kórházba. Antall akkor már nem hordott parókát, és Göncz is megrendült a látványtól, láttam rajta. Másnap pedig Jóska meghalt

– mesélte a Mandinernek az esetet, amikor állami kitüntetésben részesítették az első demokratikusan megválasztott miniszterelnököt.

Boross Péter hozzátette: Antall József többször is megemlítette neki, hogy Orbán Viktort értelmesnek és tehetségesnek tartja.

A Mandiner a napi politikai helyzetről is kérdezte az egykori kormányfőt, aki elégedettségét fejezte ki a jobboldali kormány irányvonalával. Az orosz–ukrán konfliktussal kapcsolatban is kifejtette véleményét.

Amit Nyugat-Európa művel ebben a konfliktusban, az egy hanyatló civilizáció tipikus tünete. Ez pedig az önpusztítás

– bírálta a szankciós politikát Boross Péter. A politikus hozzátette, hogy nincs érdemleges politikus a nyugati térfélen.

A teljes interjút ITT olvashatja tovább.

Borítókép: Boross Péter volt miniszterelnök (Fotó: MTI)