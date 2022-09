Csak hangzatos ígéretek Karácsony klímavédelmi akciói

Szentgyörgyvölgyi Péter, az V. kerület polgármestere a Fővárosi Közgyűlés alkalmával felhívta a figyelmet arra, hogy a klímavédelem jegyében sorozatos hangzatos ígéretek helyett valódi cselekvésre lenne szükség a főváros részéről. Lapunk megkeresésére a polgármester kifejtette: Karácsony Gergely és a főváros legújabb előterjesztése olyan intézkedéseket hozott meg, melyeket már 2019-ben elfogadott a Fővárosi Közgyűlés, majd 2021-ben egy kiegészítést is elfogadott hozzá, csak sajnos nem történt semmiféle előrelépés a döntéseken kívül.

A választási győzelemhez segítő kijelentés – miszerint „klímavészhelyzetet” hirdetett a Fővárosi Önkormányzat – senki nem tudta mit jelent, mik a fogalom mögötti tényleges cselekedetek, de sajnos, ahogyan ez már akkor is várható volt, mindez csak egy levegőbe kiáltott fogalom maradt, így az előzményeket látva, félő, hogy a mostani közgyűlési döntés is csak egy üres döntés lesz

– fogalmazott Szentgyörgyvölgyi Péter.

Kiemelte: A jelenlegi főváros vezetése nem tett semmiféle intézkedést a „klímavészhelyzetben”, de a Fővárosi Önkormányzat, annak intézményeinek és cégeinek éghajlatváltozásra vonatkozó információit, illetve intézkedéseit sem ismerték meg, hacsak azt nem tekintjük intézkedésnek, hogy tanácsokat adott a közösségi médiában a spórolásra vonatkozóan.

Mint mondta, tettekre lenne szükség, ahogy ebben az V. kerület jó példával jár elől: Többek között a Belváros Önkormányzata évek óta társasházi felújítási pályázatokat ír ki a lakóközösségeknek, mára már 2000 kerékpár elhelyezésére elegendő kerékpártámaszt létesített kerületszerte, ingyenes közösségi közlekedési bérletet biztosít a tanulóknak és kismamáknak, okosparkolási rendszert dolgozott ki, hogy ez által is megakadályozza a gépjárművek fölösleges károsanyag kibocsátását a kerületben már nem csak zöld, de esővíz visszaforgatására alkalmas kék szemléletű parkot is átadott, víztakarékos öntözési rendszerrel és ültetési megoldásokkal, valamint zöld buszmegállókat létesít még a fővárosi területeken is, melyre a Főváros vezetésének egyetlen válasza a megadóztatás volt.

– Ezzel ellentétben a sajnos a Karácsony Gergely vezette Főváros valós intézkedésit nem lehet felsorolni

– jelentette ki Szentgyörgyvölgyi Péter, majd hozzátette: Ismételten csak az látható, hogy szakmaiatlan kapkodás zajlik a Fővárosban, hiszen a választások óta eltelt időben nem történt tényleges intézkedés, de az ígéretek kezdenek a Főváros vezetésének körmére égni.