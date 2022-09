Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket a mai napon

A felhőzet nyugat felől szakadozik, gomolyosodik, általában több órára kisüt a nap.

A csapadéktevékenység az északkeleti, keleti tájakra szorul vissza, ott csak délután kezd el szakadozni a felhőzet és estig több hullámban alakulhat ki eső, zápor, zivatar – írja a Met.hu.

Forrás: Met.hu

Eközben nyugat felől vastagabb felhőtömb húzódik fölénk, amelyből egy-egy zápor a nyugati megyékben is előfordulhat. Az északnyugati szelet élénk, nagyobb területen erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy viharos lökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 Celsius-fok között alakul, de északkeleten pár fokkal hűvösebb maradhat az idő.

Késő estére 14 és 19 Celsius-fok közé hűl le a levegő.

A nyugati megyék fölé felhők sodródnak, az ország többi pontján túlnyomórészt derült idő várható.

Néhol párássá válik a levegő, köd képződik.

Az éjszaka első felében északkeleten, míg a második felében délnyugaton alakulhat ki egy-egy zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szelet a Kisalföldön, valamint a főváros térségében élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 Celsius-fok között alakul, de az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.

Orvosmeteorológia

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely leginkább a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőket és időseket viselheti meg, de mindenki számára megterhelő lehet – írja a Köpönyeg.

Az arra érzékenyek feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza.

A megfigyelések szerint a frontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is növekedhet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Flickr)