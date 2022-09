Napokon belül hazánkba is megérkezhetnek az új koronavírus elleni vakcinák

A hét folyamán hazánkba is megérkezhetnek a koronavírus elleni új, kétkomponensű vakcinák

– nyilatkozta a Népszava kérdésére Takács Péter. Az egészségügyért felelős államtitkár tájékoztatása szerint a megerősítő adagot azok is igényelhetik, akiknek négy oltásuk van. A baloldali nap úgy tudja, hogy a megerősítő oltások beadása már a jövő héten kezdetét veheti az oltópontokon. Mint írják, az első szállítmányokkal még csak néhány százezer Pfizer és Moderna által gyártott adag oltóanyag érkezik Magyarországra, nagyobb mennyiség januárra várható. Az Origó információi szerint az uniós vakcinabeszerzés keretében Magyarország az eddig hazánkba érkezett vakcinákon felül összesen 9,5 millió adag, az omikron variánsra kifejlesztett Pfizer-vakcinát rendelt. Ebből várhatóan még idén újabb hárommillió adag, 2023-ra pedig 6,5 millió adag – ebből 1,5 millió a gyermekek oltásához való – Pfizer-vakcina érkezhet hazánkba.

Az új oltások kapcsán Rusvai Miklós víruskutató azt tanácsolja, hogy aki már három oltással rendelkezik, az várja meg a gyógyszercégek által fejlesztett első olyan vakcinákat, amelyek a vírus két törzsét célozzák, és növelik az omikron-törzsek semlegesítésére alkalmas antitestek mennyiségét.

Fontos azonban hangsúlyozni: mivel az új bivalens vakcinák emlékeztető oltások, így csak azoknak adható be, akik legalább két alapoltással rendelkeznek.

Miután az elmúlt hónapok folyamán világszerte az omikron és annak alvariánsai váltak dominánsá, a Pfizer és a Moderna is új, az eredeti vuhani vírustörzs és omikron BA.1 alvariáns ellen is hatásos oltóanyagot fejlesztett ki, amelyet az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szeptember 1-jén hagyott jóvá. Az ülésen Sztella Kiriakidisz egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős uniós biztos kiemelte, hogy az Európai Bizottság gyorsított eljárásban fogja engedélyezni az új oltások forgalomba hozatalát, hogy a lehető leggyorsabban biztosítsa a hozzáférést az unióban, továbbá felszólította a tagállamokat, hogy minél előbb indítsák el őszi oltási kampányaikat.

Angliában – miután a helyi gyógyszerhatóság a világon elsőként engedélyezte a Moderna, később pedig a Pfizer új vakcináját a felnőttek számára – már kezdetét vette az oltási kampány.

Ezekben a napokban Németországba is megérkezhetnek az új készítmények, a Pfizer/BioNTech-oltóanyagból szeptember 5-től két hét alatt nagyjából tízmillió adag, a Moderna-féle vakcinából pedig egy 2,38 millió adagból álló szállítmányt várnak. A Pfizer és a Moderna ugyanakkor a BA.4 és a BA.5 alváltozatok ellen is védőoltásokat fejlesztett ki, amelyek vizsgálatát augusztus 9-én az EMA is megkezdte, így a következő hetekben ezekről a vakcinákról is döntés születhet. A BA.4 és a BA.5 alvariáns ellen védelmet nyújtó, és az eredeti vírusvariáns ellen is hatékony vakcina engedélyeztetése nemrégiben az Egyesült Államokban is megtörtént.