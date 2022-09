Ötszáz kilométeren át a magyar nemzet összekovácsolásáért

Közel hatszáz gyermekkel együtt elrajtolt az Egy vérből vagyunk jótékonysági futás. A hatnapos rendezvény rajtjával egybekötött kiskőrösi sajtótájékoztatón Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta:

minden eredmény és kudarc mellett bízni kell a jövőben, és a nemzetet minél inkább össze kell kovácsolni, akár egy-egy futómozgalom révén is.

Az esemény legfontosabb célja tehát – a véradás népszerűsítése, a másokon való segítés és az egészséges életmódra nevelés mellett – az, hogy a nemzeti összetartozás érzését és élményét erősítse a magyarokban a táv valamennyi állomásán, de az út során is folyamatosan.

Herczegh Anita, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete, az esemény fővédnöke szintén kiemelte: a kezdeményezés az életeket mentő vagy gyógyulást segítő véradásokon túl szellemi, lelki többletet is hordoz, kifejezi a magyarok határokon átívelő szolidaritását, együvé tartozását. Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára pedig elmondta: számos kezdeményezés segíti az aktív életmód népszerűsítését, egyebek mellett az országos futókör program, amelynek keretében Kiskőrösön az elmúlt évben adták át a helyi Záportározó-tó körül épített 800 méter hosszú futópályát.

Miként lapunk is beszámolt róla,

a Gui Angéla által szervezett jótékonysági futás idén a Petőfi Sándor-emlékév apropóján a költő szülővárosából, Kiskőrösről rajtol, a résztvevők pedig Orosházát, Gyulát, Nagyszalontát, Nagyváradot, Székelyhidat, Nagykárolyt és Erdődöt érintve Koltón, a Teleki-kastélynál érnek célba.

Az ötszáz kilométeres távot az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány felkért ultrafutói teljesítik, hozzájuk mindennap két-három ponton lehet majd csatlakozni.

A véradás – amelyre Kiskőrösön, Orosházán és Gyulán lesz lehetőség – és az adománygyűjtés idén is a kezdeményezés fontos részét képezi, így a jótékonysági futás résztvevői a magyar–román határt elhagyva Böjte Csaba három gyermekotthonába, a nagyszalontai, a nagyváradi és a székelyhídi otthonokba is befutnak, ahová sporteszközöket és egy-egy új sportcipőt is visznek. A célba érkezés helyszínén szintén több száz nehéz sorsú gyermek várja majd a futókat, továbbá két kárpátaljai gyermekotthon lakói és a Regőczi Alapítvány által támogatott, a koronavírus miatt árván vagy félárván maradt gyermekek is Koltóra érkeznek. A szervezők egyebek mellett táncházzal, lovas körhintával, patkó- és kötéldobálással, egyensúlyozós játékokkal, hordólovaglással, gólyalábbal, valamint kézműves-foglalkozásokkal és sportprogramokkal szórakoztatják majd a gyermekeket.

Borítókép: (balról) Potápi Árpád János, Révész Máriusz, Gui Angéla és Herczegh Anita. Fotó forrása: (Facebook/egyverbolvagyunk)