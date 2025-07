Drasztikus lépésre készül a német autóipari nagyágyú, Magyarország jól járhat vele

Komoly felzúdulást okozott Németországban a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítócégének számító ZF terve, mely szerint a vállalat a központi, saarbrückeni üzemből Magyarországra, Egerbe helyezné át a sebességváltó-gyártás egy részét – írja német forrásokra hivatkozva a Világgazdaság.

Az ügy kapcsán Uwe Conradt, Saarbrücken polgármestere levelet írt Holger Kleinnek, a ZF vezérigazgatójának, és tisztázást követelt az áthelyezési tervekkel, valamint a telephely és a munkaerő jövőjével kapcsolatban. A polgármester egyúttal arra buzdította a munkavállalókat és a városlakókat, hogy helyi közösségként fogjanak össze, és hallassák hangjukat.

A saarbrückeni üzem évekig Németország második legnagyobb autóipari beszállítójának fő bevételi forrása volt. A Saar-vidéki, közel 200 ezer fős település üzemében több mint 8500 alkalmazott dolgozik, elsősorban ugyanabban a sebességváltó-gyártó üzemben, ahol az elmúlt években már több mint ezer munkahelyet szüntettek meg.

Az üzemet különösen érzékenyen érinti az elektromobilitásra való átállás, mivel az elektromos motoroknak egyszerűen nincs szükségük sebességváltóra. De vannak a vállalatnak egyéb problémái is. A menedzsment milliárdos megrendeléseket fogadott el elektromos hajtásokra olyan áron, amely nem fedezte a költségeket. Ez nagyban súlyosbította a helyzetet.

A ZF Németországban 2028-ig 14 ezer munkahelyet tervez megszüntetni, ez összes munkahelyüknek körülbelül a negyede.

A vállalat jelenleg 54 ezer embert foglalkoztat Németországban, világszerte pedig mintegy 169 ezer dolgozója van több mint 160 gyártóhelyen 31 országban. A német lap szerint a tervezett áthelyezés következtében megszűnő munkahelyek számáról még nem hoztak nyilvánosságra pontos adatokat, és döntés sem született még.

Július 29-én ülésezik a felügyelőbizottság Friedrichshafenben, ahol a hírek szerint fontos döntések várhatók. Az IG Metall szakszervezet erre a napra több mint húsz németországi ZF-telephelyre hirdetett tiltakozó akciókat, Friedrichshafenben pedig 5000 munkavállaló fog tiltakozni.

Az egész európai autóipar válsággal küzd

Története talán egyik legnehezebb időszakát éli meg napjainkban az európai autóipar. Tavaly egymás után jelentették be a legnagyobb konszernek az átalakítási terveiket, amelyek keretében telephelybezárásokra és elbocsátásokra is sor került az alacsony megrendelésállományra és a gyenge termelési színvonalra hivatkozva. Az összes közül a legnagyobb horderejű a Volkswagen bejelentése volt, a világcég, amelynek története szorosan összefonódik Németország felívelő korszakával, 87 év után először tervezett bezárni gyárat saját hazájában. Ez ugyan elmaradt, de így is fájdalmas lépésre kényszerül: 2030-ig 35 ezer munkavállalójától tervez megválni.

Az autóipar mostani nehézségei sokrétűek:

az elektromobilitás megjelenése és

a kínaiak előretörése mellett

az európai cégek által elszenvedett energiaköltségsokk

mind-mind szerepet játszanak abban, hogy fokozatosan piacot vesztenek a kontinens gyártói. Ennek áldozata a ZF is, amely főleg az E díviziójában, a személygépkocsi-gyártás területén tervez leépítéseket.

Közel 20 éve működik Magyarországon a ZF

Idehaza 1996 óta van jelen a ZF, amely Egerben sebességváltók gyártásával foglalkozik. Az itteni üzemet sem kerülték el az elbocsátások, az év elején 110 munkavállalótól vált meg a ZF Hungária, amely 2023-ban még 21 százalékos növekedést és 304 milliárd forint árbevételt ért el, akkor még 1800-an dolgoztak a cégnél. A saarbrückeni gyártás egy részének áthelyezése mindenesetre a magyar részleg számára kifejezetten jó hír, ugyanis ezzel megszilárdítaná helyét a vállalatcsoporton belül.