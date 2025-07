A sokkoló videón ostorral bedurvuló olimpiai bajnoknő új esélyt kapott + videó

Charlotte Dujardin a 2012-es londoni, a 2016-os riói és a 2021-es tokiói olimpián összesen három aranyat, egy ezüstöt és két bronzot szerzett díjlovaglásban, de a tavaly a párizsi ötkarikás játékokon nem indult el. Közvetlenül az olimpia előtt jelentette be a visszalépését, mivel a Nemzetközi Lovas-szövetség (FEI) vizsgálatot indított ellene, és akkor ő maga kérte a versenyzési engedélyének felfüggesztését.

Charlotte Dujardin. Fotó: DPA/Uwe Anspach

Az egyik legeredményesebb brit sportolónő végül egyéves eltiltást kapott, miután nyilvánosságra került róla egy videó, amelyen egy lovat huszonnégy alkalommal ütött meg ostorral egy edzés során. A felvétel négy évvel korábban készült, de csak 2024 júliusában került elő, néhány nappal a párizsi olimpia előtt. A videót egy ismeretlen személy hozta nyilvánosságra.

Dujardin azt mondta, hogy a viselkedése nem volt „helyénvaló”, és mélységesen szégyelli magát.

Dujardin először kisebb nemzetközi versenyeken indulna

A Nemzetközi Lovas-szövetség (FEI) ítélete után a háromszoros olimpiai bajnok Dujardin elvesztette szponzori szerződéseit és megszűnt a brit sportfinanszírozása is. Az eltiltása ma járt le, s ugyan a neve nem szerepel a közelgő Európa-bajnokságra nevezett brit csapatban, a The Times és a The Sun értesülései szerint a 40 éves sportolónő visszatér. Várhatóan kisebb nemzetközi versenyeken száll újra nyeregbe, hogy elkerülje a média figyelmét. De ez nem lesz könnyű…

A The Sun arról ír, hogy a környezetében lévők szerint Dujardin az elmúlt egy évben nagyon dühös volt amiatt, hogy nyilvánosságra hozták róla az ominózus videót.

A lovas közösség és az állatvédők körében is vegyes reakciókat váltott ki az eset. Bár sokan elítélték Dujardin viselkedését, mások arra hívták fel a figyelmet, hogy a lovak ostorral való „ösztönzésének” megítélése országonként eltérő, és a sportág szabályozása nem minden esetben egyértelmű.

Dujardin felfedezője, szponzora és edzője, Carl Hester mindenesre azt mondta, hogy a videó hatalmas sokk volt a számára. A díjlovaglásban nyolcszoros olimpiai bajnok, Párizsban is győztes német Isabell Werth is elítélte Dujardin viselkedését a lovával, de úgy véli, hogy az eltiltása lejártával megérdemli a második esélyt.