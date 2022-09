Több helyen esőre, záporra számíthatunk

Nyugat, délnyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, északkelet felé haladva lehet vékonyabb, szakadozottabb a felhőtakaró.

Az északkeleti és a keleti megyékben várható néhány órás napsütés, majd délután ott is beborul az ég.

Nagyobb eséllyel az ország délnyugati, nyugati felében várható eső, zápor, míg északkelet felé haladva csökken a számottevő csapadék esélye – írja a Met.hu.

Az ország nagy részén az északnyugati, míg délnyugaton az északi, északkeleti szelet kísérhetik időnként élénk lökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 18 és 24 fok között alakul, de a tartósan csapadékos nyugati, délnyugati tájakon ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.

Késő este 14 és 17 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: Met.hu

Túlnyomóan borult marad az ég, és az ország déli felén várható többfelé eső, zápor. Az északnyugati szelet időnként élénk széllökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul.

Orvosmeteorológia

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely leginkább a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőket és az időseket viselheti meg, de mindenki számára megterhelő lehet – írja a Köpönyeg.

Az arra érzékenyek feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza.

A megfigyelések szerint a frontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki, valamint a sztrók kialakulásának kockázata is növekedhet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

