Zsiga Tamás László: A köz szolgálata elköteleződés

A köz szolgálata nem könnyű választás, hanem elköteleződés egy folyamatosan változó világban – mondta a Honvédelmi Minisztérium (HM) humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) központi tanévnyitóján.

Zsiga Tamás László, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter képviseletében köszöntötte az elsőéves hallgatókat és arról beszélt, a köz szolgálata elköteleződés egy folyamatosan változó világban, amelyben az állam biztonságát, rendjét, a szervezet működését szavatoló feladatok mellett a társadalom fejlődését szolgáló intézmény- és szervezetrendszer fenntartását egyaránt biztosítani kell.

Az önök feladata nem kevesebb lesz, mint felkészülni a globális környezeti, nemzetközi és társadalmi kihívások kezelésére és a szédítő sebességgel elhaladó világban a stabilitást és a fejlődést szolgálni

– fogalmazott az államtitkár. Hozzátette: az NKE-n a hallgatók a legjobb alapokat kapják ahhoz, hogy kitartásukkal, személyes teljesítményükkel, igyekezetükkel hozzájáruljanak szűkebb és tágabb közösségük fejlődéséhez, egyúttal megteremtsék saját életük biztos egzisztenciáját is.

Váljanak olyan szakemberekké, hogy a magyar emberek azt érezzék, a köz szolgálatában állók értük vannak, és szaktudásukkal az ő érdekeiket képviselik

– kérte Zsiga Tamás László, aki a honvéd tisztjelöltekhez szólva azt mondta, a magyar katonai felsőoktatás, a tisztképzés egyet jelent a Ludovika szellemiségével és történetével. Emellett azt is kérte, a Ludovika egykori követelményei határozzák meg értékrendjüket, vagyis legyenek önfeláldozó, feltétlenül kötelességtudó, egyenes, a hivatásukért rajongó, lovagias gondolkodású, ízig-vérig magyar tisztek.

A helyettes államtitkár a koronavírus-járványra és a szomszédban hónapok óta dúló háborúra utalva elmondta, Magyarország biztonságának egyik záloga a haderőfejlesztés, de ez önmagában nem elég, szükség van jó helyzetfelismerő képességgel, magas műszaki ismeretekkel rendelkező, önállóan dönteni, vezetni képes tisztekre is.

Deli Gergely, az NKE rektora köszöntőjében arról beszélt, azoknak, akik a köz szolgálatára szerződtek, mindennap bele kell ugraniuk az ismeretlenbe.

Mindennap változó környezet, egy kihívásokkal teli, sokszor ismeretlen világ vár bennünket, amihez szaktudásra és bátorságra van szükség

– jelentette ki. Megjegyezte: a szaktudás az NKE-n megszerezhető, a hallgatókat felvértezik a szükséges ismeretekkel, képességekkel, szaktudással. Úgy fogalmazott: belső erő is kell az ugráshoz, a leírhatatlanul erős szabadságvágy, ami hazaszeretettel párosul.



Ez a kettő fogja önöket felkészíteni arra, hogy hivatásukban mindenkor, minden körülmények között megállják a helyüket

– hangsúlyozta.

Csikány Tamás dandártábornok, az NKE tudományos rektorhelyettese a doktori képzésüket megkezdő doktorandusz hallgatókhoz szólva emlékeztetett: a Magyar Tudós Társaságban végzett elméleti munka is hozzájárult, hogy 1848 nyarán a magyar honvédséget megszervezzék, hatékonyan vezessék. Megjegyezte: ez a példa is azt mutatja, a belső indíttatással végzett tudományos munkák akár előre nem látható módon is a köz számára hasznosulnak. Úgy vélte, a tudományos munka eredményei olyan választási lehetőséget biztosítanak a vezetőknek, amelyekkel döntéseiket megalapozottabbá tehetik, előmozdíthatják a fejlődést, a hatékonyságot, de a doktori képzés támogatja az oktatói utánpótlást is.

Borítókép: Az NKE hallgatói (Fotó: NKE/Szilágyi Dénes)