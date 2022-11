Együttműködési megállapodás született a WHO és Magyarország között

Kétéves együttműködési megállapodás jött létre az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és Magyarország között, amely a Belügyminisztérium és a WHO Európai Regionális Irodájának közös munkaprogramját határozza meg az elkövetkező két évre. A Pintér Sándor belügyminiszter és hazánkba látogató Hans Kluge, a WHO európai regionális igazgatója által aláírt dokumentum

az egészségügyi ellátásra szorulók pénzügyi védelmének megerősítését, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, a korai rákdiagnózis és -kezelés előtt álló akadályok megszüntetését, az antimikrobiális rezisztencia kezelésére irányuló nemzeti cselekvési terv támogatását és a vakcinákkal kapcsolatos vonakodás leküzdését, valamint az egészségügyi létesítményekben való vízellátás és higiénia javítását, egy nemzeti mentális egészségügyi koalíció létrehozását és a telemedicina lehetőségeinek felmérését tartalmazza.

Az együttműködési megállapodás mellett a találkozó másik fontos témája volt a VII. Környezetvédelmi és egészségügyi miniszteri konferencia is, amelyet 2023. július 5–7. között Budapesten rendeznek meg. Ennek kapcsán az igazgató köszönetet mondott Novák Katalin köztársasági elnöknek, amiért vállalta, hogy a konferencia fővédnöke lesz.

Mint fogalmazott, a jövő évi budapesti környezetvédelmi és egészségügyi konferencia – ahol a WHO európai régiójának 53 tagállamának szakértői és küldöttségei vesznek részt – létfontosságú lehetőség arra, hogy a tudást és a javaslatokat hatékony megoldásokká alakítsuk, és egyesítsük erőinket az emberek és a bolygónk egészsége és a szebb jövőért tett intézkedések felgyorsítása érdekében.

Hans Kluge az egészségügyi és szociális dolgozók, valamint a közegészségügyi szakemberek elkötelezettségét és szakszerűségét is méltatta, akik fáradhatatlanul dolgoztak a koronavírus-pandémia idején, valamint WHO-díjat adott át Müller Cecília országos tiszti főorvosnak a világjárvány idején végzett tevékenységéért.

A tevékenységek támogatása, a szaktudás megosztása és a lakosság tájékoztatása iránti elkötelezettsége és lendülete messze túlmutatott a magyarországi koronavírus-munkacsoport tagjaként betöltött szerepén. Ön a tudományos igényesség és a közfeladat ellátásának legmagasabb szintű példáját mutatta, és ezt szeretném megköszönni

– fogalmazott az igazgató.