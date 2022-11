Jelentős könnyítést kapnak az autósok

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a változás kizárólag azokra vonatkozik, akiknek Magyarországon állították ki a jogosítványát, és járművük is szerepel a magyar nyilvántartásban. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az aki magyarként külföldi rendszámú autót, vagy külföldi állampolgárként magyar rendszámú járművet vezet, továbbra is köteles lesz magánál tartani a gépjármű okmányait és ellenőrzéskor átadni.