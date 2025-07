Tovább osztódhat a baloldali tömb – jelentette ki Máté Patrik. Emlékeztetett, hogy a közismerten balliberális Magyar György ügyvéd egy olyan ötlettel állt elő, hogy akik csak „orrbefogva” szavaznának Magyar Péterre és a Tisza Pártra, azoknak legyen egy új alternatívája is, vagyis szükség lenne egy más típusú politikai formációra. Fel is tette kollégánk álnaivan a kérdést, hogy mi értelme van kis túlzással egy ezredik hazai pártra egy ilyen politikai helyzetben. Czirják Imre most – mint fogalmazott – messzebbről kezdte: most Magyar György azt mondja, hogy van olyan ember, aki nem szavazna Magyar Péterre, majd pikírten hozzátette, hogy eddig az volt az általános vélemény, hogy ilyen ember nincs Magyarországon, mindenki a Tisza-vezért akarja. Legalábbis a balos sajtó, vagyis a dollármédia arról számolt be, hogy minden településen lelkesen, örömködve fogadták Magyar Pétert. Czirják részletesen felsorolta, hogy ki is az a Magyar György és mi mindent csinált eddig, miben vett részt, valamint politikai kötődését sem hagyta ki a rendhagyó önéletrajzból. Mivel az ügyvédet fontos embernek tartják a balliberális oldalon, vélhetően amit mond, arra figyelnek a másik oldalon, és súlya is lehet amellett, hogy nyilván ennek Magyar Péter nem örül. Azért várjuk ki a végét.

Kollégáink áttértek egy nagyon fontos témára, ugyanis idén már harmadszor látogatott Alice Weidel, az AfD társelnöke Budapestre, akit Orbán Viktor miniszterelnök fogadott. Máté Patrik emlékeztetett, hogy a magyar kormányfő már korábban rámutatott, hogy Weidel nagyon népszerű politikus lesz Németországban. A találkozó jelentőségéről és hátteréről Czirják Imre részletes elemzést adott, amiből sok minden világossá válik.