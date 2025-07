Rapid délelőtti friss – Szijjártó Péter: A gazdasági élet minden szereplőjének segítünk, nem számít, hogy liberális, baloldali vagy konzervatív + videó

Nagyon mély és részletes interjút adott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok órája című podcastműsorban ma reggel. Szó volt arról, hogy Ursula von der Leyennel Kína után Amerika is felmosta a padlót, de beszélt a migrációról, az orosz–ukrán háborúról, a gazdasági élet szereplőiről, megtudhattuk, miért fontos nekünk Románia fejlődése, a showbiznisz világa sem maradt ki, de az álhíreket is megvitatta Szijjártó Péter Németh Balázzsal, és a miniszter az őt ért személyes támadásokat is helyretette az adásban. A Harcosok órájában is megemlítették Magyar Pétert, mi most arról beszélünk, hogy az elmúlt évben a Tisza-vezér nagyon sok helyen töltötte az időt, csak a munkahelyén nem, azaz az EP-ben.

Ezekről a témákról beszélgetett a Rapid délelőtti adásában Czirják Imre, a Mediaworks főszerkesztő-helyettese és Máté Patrik, a Magyar Nemzet újságírója.

Kollégáink a Harcosok órájával kezdték a diskurzust, az egyórás interjúból Máté Patrik néhány nagyon fontos témát emelt ki első körben, mint az Európai Unió helyzete, az energia témája, a migrációs válság, valamint, ahogy fogalmazott: Ursula von der Leyen gyakorlatilag kapitulált Trump előtt. (A műsort teljes terjedelmében vágatlanul visszanézhetik a közösségi médiában és a Magyar Nemzeten is.)