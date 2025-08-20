Ukrajnában egyre gyakoribbak a kényszersorozások körüli botrányok. Helyi források beszámolója szerint Berdicsievben egy TCK-alkalmazott toborzótiszt részegen hosszasan követett egy autót, amiben gyerekek is utaztak. Amikor utolérte őket, kitépte az autó az egyik ablakát. A videóra vett jelenethez csatolt szöveg szerint a rendőrök a helyszínen voltak, de nem állították elő az elkövetőt. Az eset felháborodást váltott ki a lakosság körében – számolt be róla az Origó. Korábban arról is írtunk, hogy dühös nők űzték el Zelenszkij embereit Ukrajnában.
Gyerekek is veszélybe kerültek egy részeg toborzótiszt miatt Ukrajnában + videó
Egy részeg toborzótiszt autóval üldözött egy kocsit Ukrajnában. Az üldözés közben gyerekek is veszélybe kerültek, és amikor a tiszt utolérte az autót, betörte annak egyik ablakát. Az erőszakos cselekményt az üldözött autó egyik utasa felvette, és a felvétel gyorsan terjed a közösségi médiában, komoly felháborodást kiváltva. Úgy tűnik, Zelenszkij emberei bármit megtehetnek következmények nélkül.
Borítókép: Zelenszkij és az SZBU egyik katonája (Fotó: AFP)
