Ukrajnában egyre gyakoribbak a kényszersorozások körüli botrányok. Helyi források beszámolója szerint Berdicsievben egy TCK-alkalmazott toborzótiszt részegen hosszasan követett egy autót, amiben gyerekek is utaztak. Amikor utolérte őket, kitépte az autó az egyik ablakát. A videóra vett jelenethez csatolt szöveg szerint a rendőrök a helyszínen voltak, de nem állították elő az elkövetőt. Az eset felháborodást váltott ki a lakosság körében – számolt be róla az Origó. Korábban arról is írtunk, hogy dühös nők űzték el Zelenszkij embereit Ukrajnában.

A toborzótisztek brutalitás mindennapossá vált Ukrajnában

