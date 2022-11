Legalizálták a gyanús intézkedéseket a baloldali vezetésű Érden

Az Érd Arénát is csak azért hagyják nyitva, mert az államtól kaptak 42 millió forint működési támogatást, és így nem zárhatják be. Közben a városfejlesztési kft.-t kiüresítették, egy ingatlankezelő vállalatot viszont létre kívánnak hozni, ez működtetne tovább több intézményt, így az Érd Arénát is. A cél az lenne, hogy a sportlétesítményeket átadják majd állami fenntartásba, azt tagadják, hogy magáncégekkel működnének együtt