Ismét tüntetnek a diákok és a pedagógusok

Ismét országos sztrájkot hirdetett mára a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ). A diákok reggel hét órától ülősztrájkot tartottak a Blaha Lujza téren, a Sándor-palotánál nyolc órakor kezdődik a pedagógusok tüntetése.

Törley Katalin, a Tanítanék Mozgalom alapítója a múlt hét szombaton tartott demonstráción jelentette be, hogy ma országos sztrájkot hirdet a pedagógusok a PSZ és a PDSZ szervezésében. A tüntetéshez a diákok is csatlakoztak, reggel hét órától ülősztrájkot tartottak a Blaha Lujza téren, volt, aki el akarta foglalni a Rákóczi utat, de rendőrök megakadályozták. Az ELTE hallgatói és oktatói közös fotóval fejezték ki szolidaritásukat a pedagógusok mellett, de jelenleg is többen demonstrálnak az egyetem téren. Miskolcon élőláncot szerveztek.