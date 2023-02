Az akkumulátorgyár elleni hergeléssel gyanúsított egyesület valóban kapott pénzt Sorostól + videó

Közben egy, a Magyar Nemzet online felületén is megjelent cikk szerint egy bizonyos Alternatív Közösségek Egyesülete nevű szervezet már tavaly elkezdett tüntetéseket szervezni az épülő akkumulátorgyár ellen. Ez a szervezet pedig 2017 óta összesen 2,2 millió dollárt kapott az Open Society Foundationstől, azaz Soros György szervezetétől. Miután az egyesület a célkeresztbe került, kiadtak egy közleményt, amiben visszautasították, hogy bármi közük lenne a tüntetések szervezéséhez, majd ugyanebben a közleményben felsorolták, hogy miben is tudják segíteni azokat, akik az akkumulátorgyár ellen demonstrálnak.

Az egyesület alelnöke a Mediaworksnek megerősítette, hogy kaptak Soros György egyik szervezetétől pénzt, mégpedig civil szervezetek kapacitásfejlesztésére.

Molnár Ágnes hangsúlyozta, hogy ők semmilyen módon nem vesznek részt az eseményekben, csupán debreceni lakosként figyelik a történéseket. Ugyanakkor azt is megerősítette – ami a közleményükből is kiderül –, hogy bármilyen rendezvényhez helyet biztosítanak, és megvannak ahhoz is az eszközeik, módszereik, hogy civil szervezeteket fejlesszenek.