Rapid délelőtti friss – Antiszemitáknak nincs helyük hazánkban! + videó

Friss, ropogós hír, hogy kitiltották Magyarország területéről a Kneecap ír együttest, akik attól váltak hírhedtté, hogy antiszemiták és terrorszervezeteket éltetnek. Közben újabb kétes alak került be a Tisza Párt bűvkörébe, akinek nem az ügyvédi múltjáról mindent lehet mondani, csak jót nem.

Ezekkel a témákkal készült a Rapid délelőtti adásában Kreft-Horváth Márk, a Magyar Nemzet újságírója és Kertész Dávid, a PestiSrácok.hu munkatársa.

Adásunk felvétele előtt néhány perccel hozta le elsőként a friss hírt a Magyar Nemzet, hogy kitiltották Magyarországról a Kneecap ír zenekart, amely a Sziget Fesztiválon lépett volna fel. Az indok egyértelmű, és ezt sokan várták már, nincs helye olyan csoportoknak hazánkban, akik antiszemita gyűlöletkeltők és terrorszervezeteket éltetnek.

Emlékeztetőül, korábban tüntetéseket is szerveztek a zenekar fellépése ellen. Megnyugtatásul még annyit, a hatóság gondoskodik arról, hogy ne léphessenek be az országunkba a zenészek.

Kertész Dávid nem kertelt, kimondta, hogy a Sziget Fesztivál szervezőinek kellett volna arról gondoskodni, hogy ne hívják meg ezt a formációt, de hozzátette azt is, hogy ismerve a fesztivál fő közönségét elmondható, hogy a baloldali antiszemitizmus az nem egy ilyen mellékszál az Antifa tevékenységének. Emlékeztetett, hogy mióta kirobbantak a harcok a Gázában, azóta az ilyen Izrael-ellenes, antiszemita zsidók elleni felhangok nyertek teret. Hozzátette azt is, hogy a zenekar azt a cselekményt is éltette, amikor a Hamász nevű terrorszervezet ezreket gyilkolt meg, köztük gyerekeket is, nőket erőszakoltak meg, embereket raboltak el. Ez felháborító, embertelen, erre nincs bocsánat – tette hozzá. Megjegyzésként, a szigetesek éljék túl, hogy egy ilyen banda nélkül is lesz elegendő bevételük.

Kollégáink ráfordultak a Tisza Párt újabb üdvöskéjére, mert tudják, szinte nincs Rapid Magyar Péterék nélkül. Ruttner Györgyről, a kirúgott ügyvédről van szó, aki korábban tagadta, hogy tiszás lenne, most mégis közösen szerveznek rendezvényt.

Borítókép: A Rapid délelőtti adásában Kreft-Horváth Márk, a Magyar Nemzet újságírója és Kertész Dávid, a PestiSrácok.hu munkatársa (Fotó: Képernyőkép)