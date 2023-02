Feléleszti a Jobbik az Iránytű Intézetet

Több mint 53 millió forintos megbízást adott a Jobbik frakciója tavaly év végén az Iránytű Intézetnek, mely – honlapjuk szerint – évek óta teljes inaktivitást mutat. A parlament honlapján elérhető nyilvános szerződések szerint a párt most „A magyar lakosság problématérképe, a lakosság gazdasági, jövedelmi kilátásai 2022 őszén” című szakanyag elkészítésével bízta meg a közvélemény-kutató céget. A 250 oldalas anyag összeállítására a szerződés szerint három hete volt az Iránytű Intézetnek, az 53 milliós megbízás ideje 2022. november 16- től december 9-ig szólt.

A parlamenti nyilvántartás szerint a Jobbikhoz köthető közvélemény-kutató céget 2018 és 2020 között rendszeresen foglalkoztatta a párt, 2018-ban két munkára összesen közel 58 millió forintot fizettek, míg 2019-ben négy szakanyag összeállítására 80 millió forintot költött a Jobbik frakciója. 2020-ban három megbízást kapott a cég 75 millió forintot meghaladó kifizetéssel.

2020 után a Jobbik egészen mostanáig szüneteltette az Iránytű Intézettel korábban rendszeres munkakapcsolatát, legalábbis a parlamenti nyilvántartás szerint nincs nyoma újabb dokumentumnak.

A Jobbik házi közvélemény-kutató cégéről évek óta nem nagyon hallani, az intézet honlapja és közösségi oldala is teljesen inaktívnak tűnik. Az Iránytűintézet.hu főoldalán az ember elsőként egy 2016-ban, a politikai ideológiák szerepéről készített anyagra bukkan, de az Elemzések menüpont alatt is a 2021-es miniszterelnök-jelölti vitáról készített felmérés az elérhető utolsó dokumentum, és a Facebook-oldalon is ez a „legfrissebb” bejegyzés.

A Jobbik által korábban felhalmozott, összesen egymilliárd forintos, tiltott támogatások okán megállapított bírságok miatt a sajtóban felmerült az Iránytű Intézet megszüntetése is, a parlament honlapján elérhető nyilvános szerződések szerint viszont a párt képviselőcsoportja az anyagi nehézségek ellenére is jól tartotta házi közvélemény-kutató cégét, 2018 decembere és 2019 júliusa között, azaz bő fél év alatt közel 140 millió forintnyi szerződést kötött Gyöngyösi Márton a párt frakciója nevében Forrai Richárddal, az intézet tulajdonos-ügyvezetőjével, aki korábban a Jobbik frakcióigazgatója és Vona Gábor személyes tanácsadója is volt.

Borítókép: Jakab Péter és Gyöngyösi Márton (Fotó: MTI/Soós Lajos)