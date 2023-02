Megdöbbentő adatot közölt a rendőrség az elmúlt hétvégével kapcsolatban

A Budapesti Rendőr-főkapitányság III. Kerületi Rendőrkapitánysága az elmúlt hétvégén sebességmérési akciót tartott a kerületben a gyorshajtók megfékezése érdekében.

A három nap alatt több napszakban, két helyszínen – a Szentendrei úton és a Bécsi úton – összesen 398 gyorshajtóról készített felvételt a traffipax. A sebességhatárt túllépő sofőrök közigazgatási bírságra számíthatnak.

A rendőrség közleménye szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, azon belül is az egyik legfőbb baleseti veszélyforrásra, a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek további sebességmérések.

