Júliusban folytatódik az egészségügyi szakápolók béremelése

Takács Péter az interjúban beszélt arról is, hogy ennek az évnek a nagy kihívása a magán- és állami szektor viszonyának tisztázása lesz. Elmondta azt is, hogy átnézik a szakdolgozói kompetenciákat, mert a Covid-járvány alatt bebizonyosodott, hogy számos tevékenységhez nem kell orvosi végzettség, mert azokat jól képzett szakdolgozók is el tudják látni.

Orvoshiány?

Az orvosok és ápolók hiányáról szóló felvetésre az államtitkár úgy reagált, hogy míg 2011-ben mintegy hatszáz új belépő rezidens volt a rendszerben, most pedig 1100 fő. Az orvosi béremelés szerinte kimondottan egy történelmi léptékű dolog volt: ma már egy kezdő szakorvosi fizetésből jó színvonalon meg lehet élni.

– A szakápolóknál ugyanez a helyzet lesz: náluk kétlépcsős béremelést hajtunk végre, a következő lépés júliusban lesz. Ez azt jelenti, hogy egy 21 éve pályán lévő E kategóriás ápolónak – ők teszik ki a szakdolgozók jelentős részét, 37 600 fővel – az alapfizetése jelenleg 390 ezer forint, ami terveink szerint jövő márciusban körülbelül hatszázezer forintra fog emelkedni – vetítette előre Takács Péter.

Hozzátette azt is, hogy 2021-től kezdték hazánkban bevezetni az innovatív robotsebészeti technológiákat, elsőként az Országos Onkológiai Intézetben és a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben, majd később a Semmelweis Egyetemen nyílt erre lehetőség, így a robotasszisztált sebészet hazánkban már közfinanszírozott módon elérhető.

