Riasztást adtak ki a zivatarok miatt, több vármegyét is érint

A hónap második fele esősen folytatódik. Ugyan a felhőzet szakadozik, gomolyosodik az ország nagy részén, de a főleg a keleti, (tiszántúli) tájakon marad az erősen felhős vagy borult ég – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.

A Tiszántúlon továbbra is eső várható, másutt elszórtan záporok, néhol akár zivatar is kialakulhat. Délutántól dél felől újabb csapadékzóna érkezik, nagyobb mennyiség ezúttal a keleti, délkeleti harmadban ígérkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok között alakul.

A portál emlékeztet, hogy ma van a nemzetközi klímaváltozási akciónap, amelynek célja, hogy felhívják a figyelmet világszerte a bolygónk éghajlatát fenyegető veszélyekre és a klímaváltozás által előidézett, vészjósló természeti változásokra.

Figyelmeztetés adtak ki

Hétfőn Győr-Moson-Sopron vármegyére adott ki elsőfokú, citromsárga riasztást zivatarok miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti és esetenként szélerősödés, valamint jégeső is előfordulhat.

Baranya,

Bács-Kiskun,

Békés,

Csongrád-Csanád,

Somogy,

Tolna,

Zala.

Ezeken a területeken az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat – figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében. A portál megfigyelései szerint ilyenkor a szív-ér rendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptikus rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

