Koncz Zsófia: Csökkent a károsanyag-kibocsátás Magyarországon

A kormány számára fontosak a klímapolitikai célkitűzések, és büszke arra, hogy Magyarország azon kevés állam közé tartozik, amely úgy tudta csökkenteni károsanyag-kibocsátását, hogy közben a gazdaság növekedett – mondta Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára hétfőn Budapesten. Az államtitkár részt vett a Budapesti Szent Ferenc Kórházban három olyan elektromos meghajtású jármű átadásán, amelyek beteg- és vérszállításra egyaránt alkalmasak.

A beszerzéshez a kormány 68 millió forintos vissza nem térítendő támogatást adott.

Az államtitkár ismertetése szerint 2010 óta 27 százalékkal kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátása mellett működik a gazdaság. 2020-ban az egy főre jutó szén-dioxid-kibocsátás az unió országait nézve a kilencedik legjobb érték. Kitért arra, hogy a károsanyag-kibocsátásért 14 százalékban a közúti közlekedés felel, éppen ezért tartják fontosnak a hasonló fejlesztéseket és kezdeményezéseket. A Zöld busz programról azt mondta, a fővárosi agglomerációban tavaly tavasz óta több mint negyven elektromos busz közlekedik, és a napokban adtak át Zalaegerszegen is 11 „tiszta” meghajtású buszt.

Idén áprilisban hetvenezer fölé nőtt a zöld rendszámmal forgalomba helyezett gépjárművek száma, ez 2020 óta négyszeres növekedés – jegyezte meg. Ismertetése szerint a kórház három új elektromos gépkocsija dízeles és benzines autókat „vált ki”.

Toldy-Schedel Emil, a kórház főigazgatója azt mondta, mindig próbáltak olyan modelleket, megoldásokat behozni a mindennapi működésbe, ami egy „kicsit világváltoztató”. Hozzátette, egyházi intézményként a fizikai gyógyításon kívül a lelki gyógyuláshoz is igyekeznek hozzájárulni, ebbe beletartozik a környezetre való odafigyelés is. Toldy-Schedel Emil arról beszélt, hogy a kórház bővítésénél is szem előtt tartották az energiahatékonyságot és a környezettudatosságot, ez pedig az intézmény néhány százezer forintos gázszámláján is jól érzékelhető.

Borítókép: Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: Észak-Magyarország/Vajda János)