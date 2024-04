Több évtizedes álom vált valóra Sopronban

Sopron fejlődésének egyik legfontosabb lépcsője volt, hogy elért a városig az M85-ös gyorsforgalmi út, ezzel pedig a várost sikerült becsatlakoztatni a hazai gyorsforgalmi úthálózatba. Ezzel új távlatok nyíltak Sopron előtt, hiszen a tisztán hazai forrásból megvalósuló fejlesztés nemcsak a város, hanem az egész térség gazdasági fellendüléséhez is nagymértékben hozzájárul.



Építettünk egy vadonatúj uszodát, amely azóta Sopront fölhelyezte a hazai és a nemzetközi vizes sportok térképére. Olimpiai bajnokok adják egymásnak a kilincset, az edzőtáboroknak köszönhetően pedig a turizmus is még nagyobb lendületet kapott a városban

– mondta a lapunknak adott interjúban Farkas Ciprián, Sopron polgármestere. Az újrázásra készülő kormánypárti politikus azt mondta, az elmúlt időszakban kiemelt hangsúlyt helyeztek Sopron kulturális életének és történelmi emlékeinek megőrzésére és fejlesztésére. Ennek részeként kialakítottak a belvárosban egy múzeumnegyedet, amelyet Icomos-díjjal jutalmaztak. A történelmi hagyományok ápolásának részeként felújították az egész belvárost: a program részeként huszonöt történelmi épület homlokzata, a teljes közmű-infrastruktúra és az utcaburkolatok is megújultak.

2020 őszén újraszenteltük a város védangyaláról elnevezett gótikus templomunkat, a Szent Mihály-templomot, emellett pedig felújítottuk az ikonikus Lenck-villát, amely néprajzi múzeumként várja a látogatókat. Folytattuk a Várkerület rekonstrukcióját, amelyből már csak egy ütem van hátra, és amint Brüsszel megadja a hazánknak járó forrásokat, azt is meg fogjuk valósítani

– fejtette ki a polgármester.

Mindezek mellett megújultak a város zöldterületei és parkjai. A családbarát önkormányzatiság jegyében pedig 84 fős vadonatúj bölcsődét is építettek, aminek eredményeként Sopronban ma a kisgyermeket nevelő családoknak az önkormányzat azonnal tud helyet biztosítani, nincsenek várólisták. Farkas Ciprián az országban egyedülálló Rendészeti Integrált Központot is kiemelte: ennek lényege, hogy a rendőrség és a tűzoltóság közös laktanyában van elhelyezve, ezzel is tovább erősítve a soproniak biztonságát.

Farkas Ciprián az elmúlt öt évvel és annak nehézségeivel kapcsolatban kifejtette: a koronavírus-járvány, majd az orosz–ukrán háború jelentette energiaár-robbanás és az erre adott rossz brüsszeli válaszok összes hátránya elérte Sopront.

Nagyon nehéz és kihívásokkal teli volt a költségek elszabadulását lekövetni minden szinten a városüzemeltetésben. A felsorolt fejlesztések és azok a továbbiak is, amelyeket az imént nem is tudtam felsorolni, mind nem tudott volna megvalósulni, ha a kormány nem áll a város mellett, és nem értené annyira jól Sopron helyzetét, vágyait és azokat a kihívásokat, amelyekkel városunk szembesül

– mutatott rá Farkas Ciprián. A munkáját folytatni kívánó polgármester azt mondta, a következő időszak legfontosabb céljai között van, hogy megerősítsék a helyi gazdaságot, a magyar kormánnyal közösen pedig olyan programokat igyekeznek kidolgozni, amelyek segítik az Ausztriában dolgozó munkaerő hazacsábítását.

Erősítenünk kell a turizmust, de kormányzati segítség nélkül ez nem működik. Mindezek mellett folytatni kell a közlekedési infrastrukturális beruházásokat, az M85-ös gyorsforgalmi út építését. Az év végéig a gyorsforgalmi út a tervek szerint el fogja érni az osztrák–magyar határt, egy hónapon belül pedig át fogjuk adni az északnyugati elkerülő utat, ezzel is csökkentve a városon áthaladó forgalmat

– emelte ki. Farkas Ciprián megjegyezte: Sopron fejlődése, békéje és biztonsága a tét a június 9-i választáson.

Nem szabad elvesztenünk a mostanra felépített jó fejlődési ívet. Mi azt mondjuk, maradjunk lendületben. A város óriásit fejlődött az elmúlt években, és ezt a lendületet kívánjuk továbbvinni

– közölte a polgármester, aki kiemelten fontosnak nevezte, hogy nem szabad visszaengedni a levitézlett Gyurcsány-katonákat és a dollárbaloldal embereit Sopronban sem, mert egyszer már eladósították és tönkretették a leghűségesebb várost.