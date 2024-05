Menczer: Az összeborulás a baloldalon mindig megvan

– Gyurcsány Ferenc most is marhaságokat, hazugságokat beszél – jelentette ki Menczer Tamás. A Fidesz közösségi oldalára feltöltött videóban a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett arra, hogy 2006. október 23-án Gyurcsány Ferenc volt az, aki rendőrsorfal meg kordonok mögé bújt, és a teljes magyar nemzetet kizárta a megemlékezésből,

mert az őszödi beszédből már mindenki tudta, hogy hazudott reggel, éjjel meg este, és tönkretette az országot

– hangsúlyozta Menczer Tamás.

Tehát Gyurcsány Ferenc nem az igazmondásáról híres, ellenben arról igen, hogy az országot már egyszer tönkretette és újra tönkretenné, mert egy háborúpárti politikus, ez most a legnagyobb baj

– hívta fel a figyelmet a kommunikációs igazgató.

– Gyurcsány Ferenc elmondta, aki nem akar meghalni Ukrajnáért, az pocsék ember – emlékeztetett. Rámutatott: Ez az ő háborúpárti álláspontja, ha lehetősége lenne újra tönkretenni az országot, és továbbra is mozgatja a szálakat, ahogyan Márki-Zay Péternél láttuk, ugyanúgy van a helyzet most is,

az összeborulás a baloldalon mindig megvan,

bármilyen körtáncot járnak egymás körül és egymás mellett, mert a külföldi finanszírozók ezt várják el.