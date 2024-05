A kormány kitart amellett, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból

Dollárbaloldal, üzemanyagárak, Magyar Péter

Újságírói kérdésre Gulyás Gergely beszélt Lengyelországról is, ahol szerinte az állam működésében semmi nem változott, a jogállamiság azonban romlott. A brüsszeli elit háborút támogató szövetségese került hatalomra, így lezárják a hetes cikkely szerinti eljárást. Az unióban a jogállamisági kérdéseknek közük sincs a joghoz, ami gyengíti az Európai Uniót, és veszélyezteti az EU kohézióját – tette hozzá.

A Magyar Nemzet kérdésére a guruló dollárok botránnyal kapcsolatban a tárcavezető elmondta: szerinte minden politikusnak el kell számolnia a kampányban, ebben konszenzus volt korábban. Ehhez képest

a baloldalnak az lett a szokása, hogy külföldi támogatásokért ácsingózik. Karácsony Gergely is elszámolással tartozik az ügyben

– jelentette ki.

Gulyás Gergely szerint a választások tétje, hogy mennyi polgár látja fontosnak, hogy Európában béke legyen. Ma azok a politikusok vannak többségben, akik a háborút támogatják, emellett még ideológiai kérdések is terítéken vannak – értékelte a helyzetet a miniszter. – Az, hogy az unióban már a férfiak is szülhetnek, jól mutatja, hogy eddig az elmebaj volt többségben – mondta. Az üzemanyagok árának csökkentésével kapcsolatban közölte: ha a kereskedők nem tartják be a feltételeket, a kormánynak megvannak eszközei, hogy fellépjen.

Magyar Péter korábban Brüsszelben a rezsicsökkentéssel szemben lobbizó jelöltjével kapcsolatban Gulyás Gergely úgy értékelt, hogy a magyar baloldal mindig támadta a rezsicsökkentést, nincs ebben semmi meglepő. Magyar Péter azon felvetését, hogy blokkolták a tüntetésén az internetet, a miniszter azt mondta: ez nem rendészeti, hanem orvosi kérdés. Erős kisebbségrendűségi komplexusként értékelte, hogy szerinte mi állhat annak hátterében, hogy Magyar Péter támadja Kocsis Máté fideszes frakcióvezetőt.

Gulyás Gergely szerint az, hogy valaki a saját feleségét lehallgatja és felveszi, minősíthetetlen, ehhez képest a „Poloska Péter” megnevezés barátságosnak tekinthető. A miniszter arra számít, hogy végül a baloldal egységesen lép fel,

Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc pedig összefog egymással.

A kampányidőszakról, Magyar Péterről még annyi említést tett, hogy az érdemi időszak még csak most jön a választások előtt. – A mi célunk, hogy világossá tegyük, a kormány mit ért el. A baloldali küzdelmeket mi egy kényelmes székből nézzük – jelentette ki a miniszter.

Magyar Péter pártjáról, a Tisza pártról annyit mondott még: a baloldalon belüli roncsderbi zajlik, a választók majd eldöntik, a sok közül melyik baloldali pártnak szavaznak bizalmat.

Vitályos Eszter a megszűnő szentendrei mammográfiai rendelésről azt mondta: a szentendrei rendelő az önkormányzat fenntartásában van, a vizsgálatot a kormány ingyenesen biztosította. – Nem állhat elő olyan eset, hogy a Pilis–Dunakanyar térségben élőket megfosztják az ingyenes mammográfiától, még akkor sem, ha egy végrehajtási vita áll a háttérben – szögezte le a kormányszóvivő.

A városban, ahogy az országban több helyen, jelen vannak olyan álcivil szervezetek, amelyek Soros-támogatásból élnek. – A törvények mindenkire érvényesek, a külföldi befolyásolási kísérletek miatt fogadtuk el a vonatkozó törvényt. Sok településen indulnak álcivilek, akik használhattak fel Soros-pénzeket. A Civil Kollégium Alapítvány például több tíz millió forintot kapott a Nyílt Társadalom Alapítványtól, de több ilyen álcivil szervezet is van, Szentendrén ilyen a Civil Kotta Egyesület.