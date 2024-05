Nagy Feró a rendszerváltás előtti rendőrségi kihallgatásairól mesélt, ahol még vér is folyt

Nagy Feró őszintén beszélt múltjáról a Kontextus által készített interjúban, amikor a diktatúra idején egy XI. kerületi rendőrszobán véresre verték. A zenész a rendszerváltás körüli élményeiről is beszélt és Orbán Viktorral kapcsolatos gondolatairól is beszélt.

Nagy Feró elmesélte, hogy a rendszerváltás előtt rendszeresen jártak hozzá a rendőrök, sokszor csak ijesztgetni, de számos alkalommal be is vitték a rendőrségre. A rockzenész a számára legemlékezetesebb esetet is elmesélte, mikor a Tolnai utcai rendőrségre vitték be.

Kijöttek értem, bevittek, már a bejáratnál elvették a személyi igazolványt, semmiféle papírt nem kaptam vagy számot, ahogy szokott lenni a rendőrségen. Rögtön egy ilyen rácsos helyiségbe betettek […] Körülbelül két órát ültem ott majd lejött egy rendőr és felvitt.

– mesélte. „Hozzátette: ilyenkor a legrosszabb, hogy nem tudod, hogy miért hoztak be, mi lesz a vád. Az ember ilyenkor iszonyúan koncentrál arra, hogy nehogy hülyeséget beszéljen.”

Nagy Feró elmesélése szerint az épület azon szintjén amire őt is felvitték az összes szoba hangszigetelt volt és félelmetes csönd uralkodott az épületben. A zenészt bevitték egy ilyen szobába és azt kérték tőle, hogy üljön le, majd magára hagyták. Később belépett egy másik rendőr a szobába és kiabálva számonkérte, hogy ki engedte meg a zenésznek, hogy leüljön.

Itt nem lehet magyarázkodni, hogy ki engedte meg. Fölálltam, abban a pillanatban olyat bevágott, hogy nekiestem a falnak, ilyenkor azért nyüszítesz, mert nem tudod, hogy mi lesz. Agyonver? […] Ott álltam a falnál, törölgettem a vérző orrom

– mondta Nagy Feró. Hozzátette: A rendőr azt mondta neki, hogy „tudja, a Kádár elvtárs nagyon sokat enged meg a művészeinek”.

Ezután a mondat után a rendőr ismét megütötte a rockzenészt.

Miután az ütés után Nagy Feró újra összeszedte magát, a rendőr ezt mondta neki: „tudja, én egy kicsit kevesebbet engedek meg maguknak”, majd kiment a szobából.

Ezután jött a legnagyobb szemétség, bejön a másik zsaru, és megkérdezte, hogy mi történt az orrommal. Azt a csúnyát nem mondtam, amit akkor gondoltam. Hogy mi történt? Hát pontosan tudja, hát ő küldte be

– mesélte a zenész.

A teljes beszélgetést a Kontextus csatornáján tudják megtekinteni.