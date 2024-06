Két baleset is volt az M0-s autóúton, mutatjuk hol lehet torlódásra számítani

Két baleset miatt jelentős a torlódás az M0-s autóúton Dunaharasztinál és Gyálnál is – közölte csütörtök reggel az Útinform. Azt írták, hogy az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé, Dunaharaszti térségében még hajnalban egy teherautó és egy autóbusz karambolozott. A 28-as kilométernél a helyszínelés miatt csak egy sáv járható; a torlódás 8-10 kilométeres – tették hozzá. Közölték azt is, hogy az ellenkező oldalon, a keleti szektorban, Gyál térségében három személygépkocsi ütközött össze. A 36-os kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás itt is mintegy 10 kilométeres – írták.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)