Ön látott már nutriát? – Vígan csemegéznek a kiszáradt víztározóban ezek az állatok

A hódpatkány nagyságra nézve csaknem a vidrával vetekszik (talán innen a spanyolul vidrát jelentő nutria elnevezés is); testének hossza 40–45 cm, farkáé pedig majdnem ugyanennyi. De néha olyan öreg hímekre is rá lehet bukkanni, amelyek teljes hosszúsága az egy métert is eléri.