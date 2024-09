Nagyon megviseli a balmazújvárosi dolgozókat, hogy hónapok óta nem kapnak fizetést

Nagyon nagy bizonytalanságban teltek az eddigi hónapok, hiszen nem jutott el hozzánk semmilyen olyan hivatalos információ arról, mikor rendeződhet a helyzetünk. Persze a médiában és a közösségi oldalakon megjelent hírek hozzánk is eljutottak, amelyek szintén, főleg negatívan hatottak ránk érzelmileg és mentálisan is. Most az a hír terjed, hogy nem fog megalakulni a testület, s tovább folytatódik a kálváriánk