Javulnak a családok életkörülményei + videó

– A baloldali kormányok idején, 2010 előtt a gyermekvállalás az elszegényedés kockázatával járt. Gyurcsány Ferencék nem törődtek a magyar családok jólétével. Ma azonban már más a helyzet. A Fidesz–KDNP által összeállított 2025-ös költségvetés olyannyira a családok költségvetése lesz, hogy 3750 milliárd forintnál is többet szánunk közvetlenül a magyar családok támogatására. Mióta pártszövetségünk kormányoz, megnégyszereztük a családtámogatásokra szánt összegeket – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Simicskó István.

Simicskó István országgyűlési képviselő, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője (Fotó: Mirkó István)

A KDNP frakcióvezetője hozzátette: Magyarország tovább halad azon az úton, amely a családok életkörülményeinek javítását és a gyermekvállalás támogatását tűzte zászlajára immár 14 esztendeje. Mint kifejtette: a kormány számos családtámogatási intézkedést hozott. Példaként említette

a családbarát adórendszert,

a nők 40 év szolgálati viszony elérését követő nyugdíjba vonulási lehetőségét,

a csokot,

a babaváró kölcsönt,

a támogatott lakáshiteleket,

a bölcsődei és óvodai fejlesztéseket,

az szja-kedvezményeket,

az ingyenes tankönyveket,

a nagycsaládosok gyermekétkeztetési támogatásait,

az Erzsébet-táborokat.

Emlékeztetett: a magyar társadalom jelentős része valamilyen módon már részesült a kormányzat által elfogadott kedvezményekből. – A mostani háborús, bizonytalan világpolitikai és gazdasági környezet sem tántorít el bennünket. Most két lépésben, duplájára emeljük a gyermekek után igénybe vehető családi adókedvezmény mértékét. Ezzel tesszük még biztonságosabbá, kiszámíthatóvá családjaink életét. Nekünk a magyar családok érdeke az első ma is és a jövőben is – zárta gondolatait a politikus.