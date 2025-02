Magyar Péter hazudik, Magyarország fejlődik

Hamis Magyar Péter állítása, amelyet a közösségi oldalán osztott meg január 17-én: „megélhetési válságba sodorták a magyar emberek millióit” – állapította meg a Nézőpont Intézet.

Ezzel szemben a valóság: 2024-ben erőteljesen növekedett a reálbér Magyarországon

– hívta fel a figyelmet a szervezet a KSH-ra hivatkozva.

A „szegénység vagy társadalmi kirekesztődés” kockázatának kitettek (persons at risk of poverty or social exclusion) aránya alacsonyabb, mint az EU-átlag: Magyarországon 19,7 százalék, az EU-átlag 21,3 százalék. A hazai helyzet lényegesen javult: 2015-ben 30,6 százalék, 2023-ben már csak 19,7 százalék a szegénységi kockázatnak kitettek aránya – tették hozzá.